Важный шаг в отношениях с Венгрией: Зеленский объявил положительные новости

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возврате средств и ценностей государственного "Ощадбанка", задержанных на территории Венгрии в марте. По его словам, это стало важным шагом в отношениях между двумя странами.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в сообщении в соцсетях отметил, что венгерская сторона вернула активы в полном объеме. Ранее Киеву удалось добиться освобождения украинских инкассаторов, задержанных вместе с деньгами. Теперь завершен и процесс возврата финансовых ресурсов.

"Важный шаг в отношениях с Венгрией: сегодня были возвращены средства и ценности "Ощадбанка", захваченные венгерскими спецслужбами в марте этого года. Тогда венгерская сторона неправомерно задержала украинских инкассаторов. Людей мы вернули побыстрее, а сейчас уже на украинской территории и средства и ценности в полном объеме. Благодарен Венгрии за конструктив и цивилизованный шаг", — заявил Зеленский.

Инцидент произошел в начале марта, когда венгерские органы задержали украинских инкассаторов в Будапеште. Впоследствии в Венгрии приняли решение о возможности конфискации средств из инкассаторских автомобилей.

Отметим, что премьер-министром Венгрии до сих пор остается Виктор Орбан, который уйдет с должности в 9 мая. Именно тогда лидер партии "Тиса" Петер Мадяр официально станет премьер-министром страны. Его партия получила конституционное большинство на выборах 12 апреля 2026 года и положит конец 16-летнему правлению Орбана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что венгерские силовики ввели инъекцию украинцу после задержания инкассаторов с деньгами и золотом.

Также "Комментарии" писали, что Виктор Орбан, возможно, готовит побег в США после поражения на выборах в Венгрии.