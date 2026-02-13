В Україні заговорили про нову Європу: до чого Київ закликає партнерів

Україна сьогодні є ключовим джерелом сили для Європи та її головним центром стійкості. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час відкриття Українського дому в Мюнхені, організованого Фонд Віктора Пінчука.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

Виступаючи на полях Мюнхенська конференція з безпеки, очільник МЗС наголосив: світ увійшов у нову епоху, а практика "аутсорсингу безпеки" для Європи залишилася в минулому.

За його словами, настав час зміцнювати внутрішню спроможність континенту — і це неможливо без України як невід’ємної частини нової архітектури європейської безпеки.

Андрій Сибіга наголосив, що Україна вже довела свою силу та здатність до опору.

"У нас достатньо власної сили. Потрібно лише це визнати", — зазначив він, додавши, що саме Україна сьогодні формує фундамент справжньої європейської міцності.

Міністр також нагадав про створені по всій країні "Точки непереможності" — центри підтримки, де громадяни отримують тепло, електроенергію та допомогу під час атак Росії.

За його словами, Український дім у Мюнхені має стати подібною "Точкою непереможності" — простором солідарності, чітких рішень і стратегічного мислення.

На переконання глави МЗС, саме Україна сьогодні є тією опорою, навколо якої вибудовується нова система безпеки Європи, заснована на реальному досвіді протидії агресії та здатності вистояти в умовах повномасштабної війни.

