В Украине заговорили о новой Европе: к чему Киев призывает партнеров

Украина является ключевым источником силы для Европы и ее главным центром устойчивости. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время открытия Украинского дома в Мюнхене, организованного Фондом Виктора Пинчука.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

Выступая на полях Мюнхенская конференция по безопасности, глава МИД подчеркнул: мир вошел в новую эпоху, а практика "аутсорсинга безопасности" для Европы осталась в прошлом.

По его словам, пора укреплять внутреннюю способность континента — и это невозможно без Украины как неотъемлемой части новой архитектуры европейской безопасности.

Андрей Сибига подчеркнул, что Украина уже доказала свою силу и сопротивляемость.

"У нас достаточно своей силы. Нужно только это признать", – отметил он, добавив, что именно Украина сегодня формирует фундамент настоящей европейской крепости.

Министр также напомнил о созданных по всей стране "Точках непобедимости" — центрах поддержки, где граждане получают тепло, электроэнергию и помощь во время атак России.

По его словам, Украинский дом в Мюнхене должен стать подобной "Точкой непобедимости" – пространством солидарности, четких решений и стратегического мышления.

По убеждению главы МИД, именно Украина сегодня является опорой, вокруг которой выстраивается новая система безопасности Европы, основанная на реальном опыте противодействия агрессии и способности выстоять в условиях полномасштабной войны.

