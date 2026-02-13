logo

Главная Новости Политика внешняя политика В Украине заговорили о новой Европе: к чему Киев призывает партнеров
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине заговорили о новой Европе: к чему Киев призывает партнеров

Глава МИД заявил о конце «аутсорсинга безопасности» и призвал строить европейскую силу вместе с Украиной

13 февраля 2026, 11:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина является ключевым источником силы для Европы и ее главным центром устойчивости. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время открытия Украинского дома в Мюнхене, организованного Фондом Виктора Пинчука.

В Украине заговорили о новой Европе: к чему Киев призывает партнеров

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

Выступая на полях Мюнхенская конференция по безопасности, глава МИД подчеркнул: мир вошел в новую эпоху, а практика "аутсорсинга безопасности" для Европы осталась в прошлом.

По его словам, пора укреплять внутреннюю способность континента — и это невозможно без Украины как неотъемлемой части новой архитектуры европейской безопасности.

Андрей Сибига подчеркнул, что Украина уже доказала свою силу и сопротивляемость.

"У нас достаточно своей силы. Нужно только это признать", – отметил он, добавив, что именно Украина сегодня формирует фундамент настоящей европейской крепости.

Министр также напомнил о созданных по всей стране "Точках непобедимости" — центрах поддержки, где граждане получают тепло, электроэнергию и помощь во время атак России.

По его словам, Украинский дом в Мюнхене должен стать подобной "Точкой непобедимости" – пространством солидарности, четких решений и стратегического мышления.

По убеждению главы МИД, именно Украина сегодня является опорой, вокруг которой выстраивается новая система безопасности Европы, основанная на реальном опыте противодействия агрессии и способности выстоять в условиях полномасштабной войны.

Читайте на портале "Комментарии" — во время переговоров риторика российской стороны стала более нейтральной, технической и профессиональной. Однако позиция официальной Москвы остается категоричной. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий в интервью "24 Каналу".




