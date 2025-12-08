В Україні відреагували на гнів Трампа щодо Зеленського через мирний план США

У Києві відреагували на різкі заяви Дональда Трампа щодо президента України Володимира Зеленського та його нібито небажання читати американську мирну пропозицію. Представники української влади заперечують слова очільника Білого дому та наголошують, що Зеленський завжди ретельно вивчає документи, особливо ті, що стосуються безпеки та майбутнього країни.

Трамп критикує Зеленського, але у ВР спростовують заяви президента США

Дональд Трамп напередодні заявив, що "трохи розчарований" нібито тим, що президент Зеленський не прочитав оновлену американську мирну пропозицію щодо завершення війни в Україні. За словами глави Білого дому, українська команда документ "підтримала", Росія погодилася з ним, але сам Зеленський "його не читав".

"Я трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Його люди її схвалили, але він ні. Росія з цим згодна. Але я не впевнений, що Зеленський із цим згоден. Його команда це підтримує, а він цього не читав", – обурився президент США.

Голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко в інтерв’ю Sky News категорично заперечив слова Трампа. За його словами, твердження президента США "м’яко кажучи, здивували", адже він особисто знає, наскільки уважно Зеленський ставиться до кожного стратегічного документа.

"Він читає всі документи, особливо такий вирішальний, важливий документ, як ця мирна пропозиція президента Трампа, і я абсолютно впевнений, що він ознайомився з цим планом і прочитав його", – сказав Мережко.

Водночас депутат заявив, що сам текст оновленої пропозиції не читав, і, наскільки йому відомо, більшість його колег у парламенті також не бачили документа з мирним планом США.

