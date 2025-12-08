В Украине отреагировали на гнев Трампа в отношении Зеленского из-за мирного плана США

В Киеве отреагировали на резкие заявления Дональда Трампа по поводу президента Украины Владимира Зеленского и его якобы нежелания читать американское мирное предложение. Представители украинской власти отрицают слова главы Белого дома и подчеркивают, что Зеленский всегда тщательно изучает документы, особенно касающиеся безопасности и будущего страны.

Трамп критикует Зеленского, но в ВР опровергают заявления президента США

Дональд Трамп накануне заявил, что "немного разочарован" якобы тем, что президент Зеленский не прочитал обновленное американское мирное предложение по завершению войны в Украине. По словам главы Белого дома, украинская команда документ "поддержала", Россия согласилась с ним, но сам Зеленский "его не читал".

"Я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение. Его люди его одобрили, но он нет. Россия с этим согласна. Но я не уверен, что Зеленский с этим согласен. Его команда это поддерживает, а он этого не читал", – возмутился президент США.

Председатель Комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко в интервью Sky News категорически возразил слова Трампа. По его словам, утверждение президента США "мягко говоря, удивило", ведь он лично знает, насколько внимательно Зеленский относится к каждому стратегическому документу.

"Он читает все документы, особенно такой решающий, важный документ, как это мирное предложение президента Трампа, и я абсолютно уверен, что он ознакомился с этим планом и прочел его", – сказал Мережко.

В то же время, депутат заявил, что сам текст обновленного предложения не читал, и, насколько ему известно, большинство его коллег в парламенте также не видели документа с мирным планом США.

