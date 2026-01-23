В Україні поставили Орбана на місце: за які слова поплатився одіозний прем'єр

Рубрики
Кравцев Сергей
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відповів на антиукраїнську заяву угорського прем'єра Віктора Орбана щодо вступу України до ЄС. Відповідну заяву Андрій Сибіга розмістив у соцмережі X.
Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел
Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після саміту ЄС у Брюсселі заявив, що намагання України стати повноправним членом Євросоюзу наразі не має шансів на підтримку в Угорщині. Угорський лідер переконує, що чинний угорський уряд категорично проти вступу України до ЄС.
Прем’єр-міністр також звинуватив Київ у спробах вплинути на результати майбутніх угорських парламентських виборів, щоб змінити уряд на більш лояльний до України.
