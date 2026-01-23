В Україні поставили Орбана на місце: за які слова поплатився одіозний прем'єр

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відповів на антиукраїнську заяву угорського прем'єра Віктора Орбана щодо вступу України до ЄС. Відповідну заяву Андрій Сибіга розмістив у соцмережі X.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

"Цей план приречений на провал, пане прем'єр-міністре. Ваш господар у Москві не протримається 100 років, навіть якби ви були готові пересадити йому всі органи. А в день вступу України до ЄС ми повісимо цей заголовок в рамці у Верховній Раді України, щоб пам'ятати про вашу брехню протягом наступних 100 років", — йдеться у його дописі.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після саміту ЄС у Брюсселі заявив, що намагання України стати повноправним членом Євросоюзу наразі не має шансів на підтримку в Угорщині. Угорський лідер переконує, що чинний угорський уряд категорично проти вступу України до ЄС.

"Думаю, що в найближчі 100 років в Угорщині не буде парламенту, який би проголосував за вступ українців до Європейського союзу", – наголосив Віктор Орбан.

Прем’єр-міністр також звинуватив Київ у спробах вплинути на результати майбутніх угорських парламентських виборів, щоб змінити уряд на більш лояльний до України.

"Ми не хочемо, щоб вони вступали до ЄС... Треба визнати, що українці будуть активними учасниками угорської виборчої кампанії, тому що в їхніх фундаментальних інтересах зміна уряду в Угорщині. Я не в захваті від цього, і ми боротимось з цим", – додав він.

