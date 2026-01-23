В Украине поставили Орбана на место: за какие слова поплатился одиозный премьер

Рубрики
Кравцев Сергей
Министр иностранных дел Андрей Сибига ответил на антиукраинское заявление венгерского премьера Виктора Орбана о вступлении Украины в ЕС. Соответствующее заявление Андрей Сибига разместил в соцсети X.
Андрей Сибига. Фото: из открытых источников
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе заявил, что попытка Украины стать полноправным членом Евросоюза пока не имеет шансов на поддержку в Венгрии. Венгерский лидер убеждает, что действующее венгерское правительство категорически против вступления Украины в ЕС.
Премьер-министр также обвинил Киев в попытках повлиять на результаты предстоящих венгерских парламентских выборов, чтобы сменить правительство на более лояльное Украине.
