В Украине поставили Орбана на место: за какие слова поплатился одиозный премьер

Министр иностранных дел Андрей Сибига ответил на антиукраинское заявление венгерского премьера Виктора Орбана о вступлении Украины в ЕС. Соответствующее заявление Андрей Сибига разместил в соцсети X.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

"Этот план обречен на провал, господин премьер-министр. Ваш хозяин в Москве не продержится 100 лет, даже если бы вы были готовы пересадить ему все органы. А в день вступления Украины в ЕС мы повесим этот заголовок в рамке в Верховной Раде Украины, чтобы помнить о вашей лжи в течение следующих 100 лет", — говорится в его публикации.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе заявил, что попытка Украины стать полноправным членом Евросоюза пока не имеет шансов на поддержку в Венгрии. Венгерский лидер убеждает, что действующее венгерское правительство категорически против вступления Украины в ЕС.

"Думаю, что в ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который проголосовал бы за вступление украинцев в Европейский союз", — подчеркнул Виктор Орбан.

Премьер-министр также обвинил Киев в попытках повлиять на результаты предстоящих венгерских парламентских выборов, чтобы сменить правительство на более лояльное Украине.

"Мы не хотим, чтобы они вступали в ЕС... Надо признать, что украинцы будут активными участниками венгерской избирательной кампании, потому что в их фундаментальных интересах смена правительства в Венгрии. Я не в восторге от этого, и мы будем бороться с этим", – добавил он.

