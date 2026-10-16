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У Украины нет альтернативы: какое решение Зеленского станет "самоубийством для страны"

Эксперт Ступак объяснил, почему не стоит ссориться с американцами

16 октября 2026, 19:56
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Кречмаровская Наталия

Соединенные Штаты убеждают Украину не избивать по российским НПЗ. Главной проблемой называют цены на дизель в Америке. Однако объявленного президентом США Дональдом Трампом энергетического перемирия придерживалась только Украина. Россия не отказалась от обстрелов объектов энергетики.

У Украины нет альтернативы: какое решение Зеленского станет "самоубийством для страны"

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Иван Ступак объяснил, что если говорить с позиции "диванной аналитики", то не стоит ссориться с американцами, потому что у нас альтернатив нет. Эксперт назвал главные вопросы, где не будет возможности заменить США:

- США помогает со Starlink. Эксперт отметил, что с ним есть нюансы, однако альтернативы нет,

- система Patriot пока также не имеет альтернативы,

- ремонт F16. Ступак объяснил, что они регулярно ломаются, и их нужно ремонтировать только авторизованными запасными частями и только с разрешения правительства Соединенных Штатов Америки.

"Поэтому, мне кажется, публично ссориться с американцами не стоит и это самоубийство будет. Понимаем, что с другой стороны три дня Украина ждала, ударов (со стороны РФ — ред.) было много", — пояснил эксперт.

При этом Ступак отметил, что у России есть другие проблемные места. По словам эксперта, американцы настаивают на прекращении обстрелов НПЗ именно из-за выборов, которые состоятся 3 ноября.

"Сейчас, кстати, у Дональда Трампа рейтинг 35%. Понимаем, что его Республиканская партия может проиграть. Единственный вариант — это унять ситуацию с дизелем, который сейчас просто катастрофически растет в Соединенных Штатах. И заставили его пойти на такое соглашение с россиянами", — отметил Ступак.

Эксперт подытожил, что Трамп себе объясняет удорожание дизеля именно ударами Украины по российским НПЗ.

Напомним, портал "Комментарии" писал, какие объекты в России Украина может обстрелять и нанести врагу значительный ущерб.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KnVSiw3WOeQ
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