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Кречмаровская Наталия
Соединенные Штаты убеждают Украину не избивать по российским НПЗ. Главной проблемой называют цены на дизель в Америке. Однако объявленного президентом США Дональдом Трампом энергетического перемирия придерживалась только Украина. Россия не отказалась от обстрелов объектов энергетики.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Военный эксперт Иван Ступак объяснил, что если говорить с позиции "диванной аналитики", то не стоит ссориться с американцами, потому что у нас альтернатив нет. Эксперт назвал главные вопросы, где не будет возможности заменить США:
- США помогает со Starlink. Эксперт отметил, что с ним есть нюансы, однако альтернативы нет,
- система Patriot пока также не имеет альтернативы,
- ремонт F16. Ступак объяснил, что они регулярно ломаются, и их нужно ремонтировать только авторизованными запасными частями и только с разрешения правительства Соединенных Штатов Америки.
При этом Ступак отметил, что у России есть другие проблемные места. По словам эксперта, американцы настаивают на прекращении обстрелов НПЗ именно из-за выборов, которые состоятся 3 ноября.
Эксперт подытожил, что Трамп себе объясняет удорожание дизеля именно ударами Украины по российским НПЗ.
Напомним, портал "Комментарии" писал, какие объекты в России Украина может обстрелять и нанести врагу значительный ущерб.