Соединенные Штаты убеждают Украину не избивать по российским НПЗ. Главной проблемой называют цены на дизель в Америке. Однако объявленного президентом США Дональдом Трампом энергетического перемирия придерживалась только Украина. Россия не отказалась от обстрелов объектов энергетики.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Иван Ступак объяснил, что если говорить с позиции "диванной аналитики", то не стоит ссориться с американцами, потому что у нас альтернатив нет. Эксперт назвал главные вопросы, где не будет возможности заменить США:

- США помогает со Starlink. Эксперт отметил, что с ним есть нюансы, однако альтернативы нет,

- система Patriot пока также не имеет альтернативы,

- ремонт F16. Ступак объяснил, что они регулярно ломаются, и их нужно ремонтировать только авторизованными запасными частями и только с разрешения правительства Соединенных Штатов Америки.

"Поэтому, мне кажется, публично ссориться с американцами не стоит и это самоубийство будет. Понимаем, что с другой стороны три дня Украина ждала, ударов (со стороны РФ — ред.) было много", — пояснил эксперт.

При этом Ступак отметил, что у России есть другие проблемные места. По словам эксперта, американцы настаивают на прекращении обстрелов НПЗ именно из-за выборов, которые состоятся 3 ноября.

"Сейчас, кстати, у Дональда Трампа рейтинг 35%. Понимаем, что его Республиканская партия может проиграть. Единственный вариант — это унять ситуацию с дизелем, который сейчас просто катастрофически растет в Соединенных Штатах. И заставили его пойти на такое соглашение с россиянами", — отметил Ступак.

Эксперт подытожил, что Трамп себе объясняет удорожание дизеля именно ударами Украины по российским НПЗ.

Напомним, портал "Комментарии" писал, какие объекты в России Украина может обстрелять и нанести врагу значительный ущерб.



