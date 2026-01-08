В МЗС закликали українців негайно покинути цю одну країну: що сталося

Міністерство закордонних справ України закликало українців залишити територію Ісламської Республіки Іран на тлі різкого погіршення безпекової ситуації в країні. Відповідну рекомендацію оприлюднили на офіційному сайті зовнішньополітичного відомства.

МЗС закликало українців залишити Іран. Фото з відкритих джерел

У МЗС зазначили, що ситуація в Ірані залишається нестабільною та потенційно небезпечною для іноземців. У зв’язку з цим громадянам України радять не зволікати з виїздом та уважно стежити за офіційними повідомленнями.

"У зв’язку з ускладненням безпекової ситуації на території Ісламської Республіки Іран МЗС України рекомендує громадянам України залишити територію Ірану", — йдеться в заяві МЗС.

Наразі покинути Іран можливо кількома маршрутами: через міжнародний аеропорт імені Імама Хомейні в Тегерані, а також сухопутними пунктами пропуску на кордонах з Вірменією (Нордуз/Агарак) і Туреччиною (Базорган/Сероу). Українців просять дотримуватися вказівок місцевої влади, уникати конфліктів із правоохоронцями та зберігати спокій.

У разі надзвичайних ситуацій або загрози життю МЗС рекомендує негайно звертатися до посольства України в Ірані або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України. Контактні дані оприлюднені на сайті відомства.

Причиною попередження від МЗС стали масові протести, що охопили країну через стрімке зростання вартості життя. До демонстрацій долучилися не лише підприємці та торговці, а й студенти низки університетів. За даними правозахисників, протести вже призвели до десятків загиблих і понад тисячі затриманих.

