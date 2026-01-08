logo_ukra

BTC/USD

90086

ETH/USD

3111.48

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика зовнішня політика В МЗС закликали українців негайно покинути цю одну країну: що сталося
commentss НОВИНИ Всі новини

В МЗС закликали українців негайно покинути цю одну країну: що сталося

Українців закликають покинути Іран через загострення безпекової ситуації та масові протести.

8 січня 2026, 11:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Міністерство закордонних справ України закликало українців залишити територію Ісламської Республіки Іран на тлі різкого погіршення безпекової ситуації в країні. Відповідну рекомендацію оприлюднили на офіційному сайті зовнішньополітичного відомства.

В МЗС закликали українців негайно покинути цю одну країну: що сталося

МЗС закликало українців залишити Іран. Фото з відкритих джерел

У МЗС зазначили, що ситуація в Ірані залишається нестабільною та потенційно небезпечною для іноземців. У зв’язку з цим громадянам України радять не зволікати з виїздом та уважно стежити за офіційними повідомленнями.

"У зв’язку з ускладненням безпекової ситуації на території Ісламської Республіки Іран МЗС України рекомендує громадянам України залишити територію Ірану", — йдеться в заяві МЗС.

Наразі покинути Іран можливо кількома маршрутами: через міжнародний аеропорт імені Імама Хомейні в Тегерані, а також сухопутними пунктами пропуску на кордонах з Вірменією (Нордуз/Агарак) і Туреччиною (Базорган/Сероу). Українців просять дотримуватися вказівок місцевої влади, уникати конфліктів із правоохоронцями та зберігати спокій.

У разі надзвичайних ситуацій або загрози життю МЗС рекомендує негайно звертатися до посольства України в Ірані або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України. Контактні дані оприлюднені на сайті відомства.

Причиною попередження від МЗС стали масові протести, що охопили країну через стрімке зростання вартості життя. До демонстрацій долучилися не лише підприємці та торговці, а й студенти низки університетів. За даними правозахисників, протести вже призвели до десятків загиблих і понад тисячі затриманих. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що влада Ірану обіцяє "хабар" у 6 євро кожному іранцю, щоб зупинити протести в країні.

Також "Коментарі" писали, що в США пригрозили, що Трамп "вб'є" верховного лідера Ірану.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://mfa.gov.ua/news/rekomendaciyi-gromadyanam-ukrayini-u-zvyazku-z-zagostrennyam-bezpekovoyi-situaciyi-v-islamskij-respublici-iran
Теги:

Новини

Всі новини