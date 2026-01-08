logo

BTC/USD

90086

ETH/USD

3111.48

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика В МИДе призвали украинцев немедленно покинуть эту одну страну: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

В МИДе призвали украинцев немедленно покинуть эту одну страну: что произошло

Украинцев призывают покинуть Иран из-за обострения ситуации безопасности и массовых протестов.

8 января 2026, 11:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Министерство иностранных дел Украины призвало украинцев покинуть территорию Исламской Республики Иран на фоне резкого ухудшения ситуации в стране. Соответствующую рекомендацию обнародовали на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

В МИДе призвали украинцев немедленно покинуть эту одну страну: что произошло

МИД призвал украинцев покинуть Иран. Фото из открытых источников

В МИДе отметили, что ситуация в Иране остается нестабильной и потенциально опасной для иностранцев. В этой связи гражданам Украины советуют не медлить с выездом и внимательно следить за официальными сообщениями.

"В связи с усложнением ситуации безопасности на территории Исламской Республики Иран МИД Украины рекомендует гражданам Украины покинуть территорию Ирана", — говорится в заявлении МИД.

Пока покинуть Иран можно по нескольким маршрутам: через международный аэропорт имени Имама Хомейни в Тегеране, а также сухопутными пунктами пропуска на границах с Арменией (Нордуз/Агарак) и Турцией (Базорган/Сероу). Украинцев просят следовать указаниям местных властей, избегать конфликтов с правоохранителями и сохранять спокойствие.

В случае чрезвычайных ситуаций или угрозы жизни МИД рекомендует немедленно обращаться в посольство Украины в Иране или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины. Контактные данные обнародованы на сайте ведомства.

Причиной предупреждения от МИД стали массовые протесты, охватившие страну из-за стремительного роста стоимости жизни. К демонстрациям присоединились не только предприниматели и торговцы, но и студенты ряда университетов. По данным правозащитников, протесты уже привели к десяткам погибших и более тысячи задержанных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти Ирана обещают "взятки" в 6 евро каждому иранцу, чтобы остановить протесты в стране.

Также "Комментарии" писали, что в США пригрозили, что Трамп "убьет" верховного лидера Ирана.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mfa.gov.ua/news/rekomendaciyi-gromadyanam-ukrayini-u-zvyazku-z-zagostrennyam-bezpekovoyi-situaciyi-v-islamskij-respublici-iran
Теги:

Новости

Все новости