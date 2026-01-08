В МИДе призвали украинцев немедленно покинуть эту одну страну: что произошло

Министерство иностранных дел Украины призвало украинцев покинуть территорию Исламской Республики Иран на фоне резкого ухудшения ситуации в стране. Соответствующую рекомендацию обнародовали на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

МИД призвал украинцев покинуть Иран. Фото из открытых источников

В МИДе отметили, что ситуация в Иране остается нестабильной и потенциально опасной для иностранцев. В этой связи гражданам Украины советуют не медлить с выездом и внимательно следить за официальными сообщениями.

"В связи с усложнением ситуации безопасности на территории Исламской Республики Иран МИД Украины рекомендует гражданам Украины покинуть территорию Ирана", — говорится в заявлении МИД.

Пока покинуть Иран можно по нескольким маршрутам: через международный аэропорт имени Имама Хомейни в Тегеране, а также сухопутными пунктами пропуска на границах с Арменией (Нордуз/Агарак) и Турцией (Базорган/Сероу). Украинцев просят следовать указаниям местных властей, избегать конфликтов с правоохранителями и сохранять спокойствие.

В случае чрезвычайных ситуаций или угрозы жизни МИД рекомендует немедленно обращаться в посольство Украины в Иране или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины. Контактные данные обнародованы на сайте ведомства.

Причиной предупреждения от МИД стали массовые протесты, охватившие страну из-за стремительного роста стоимости жизни. К демонстрациям присоединились не только предприниматели и торговцы, но и студенты ряда университетов. По данным правозащитников, протесты уже привели к десяткам погибших и более тысячи задержанных.

