В МЗС відреагували на стенограму з Бушем: що насправді показали слова Путіна

Slava Kot
Оприлюднені Національним архівом безпеки США стенограми розмов між російським диктатором Володимиром Путіним і тодішнім президентом США Джорджем Бушем-молодшим вкотре спростовують кремлівський наратив про причини війни проти України. Як заявили в Міністерстві закордонних справ України, слова російського лідера свідчать, що заперечення української державності з’явилося задовго до Євромайдану.
Речник МЗС України Георгій Тихий. Фото з відкритих джерел
Речник МЗС Георгій Тихий прокоментував документи та наголосив, що Путін фактично поставив під сумнів право України на існування ще у 2001 році. Тобто за роки до війни в Україні. За словами дипломата, саме це демонструє справжню першопричину війни.
Згідно з розсекреченими стенограмами Національного архіву безпеки США, на початку 2000-х років Володимир Путін у діалогах із Джорджем Бушем-молодшим фактично порушував питання про вступ Росії до НАТО. Крім цього, російський лідер висловлював стурбованість через поступову втрату контролю над Україною.
