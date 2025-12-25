В МЗС відреагували на стенограму з Бушем: що насправді показали слова Путіна

Оприлюднені Національним архівом безпеки США стенограми розмов між російським диктатором Володимиром Путіним і тодішнім президентом США Джорджем Бушем-молодшим вкотре спростовують кремлівський наратив про причини війни проти України. Як заявили в Міністерстві закордонних справ України, слова російського лідера свідчать, що заперечення української державності з’явилося задовго до Євромайдану.

Речник МЗС України Георгій Тихий. Фото з відкритих джерел

Речник МЗС Георгій Тихий прокоментував документи та наголосив, що Путін фактично поставив під сумнів право України на існування ще у 2001 році. Тобто за роки до війни в Україні. За словами дипломата, саме це демонструє справжню першопричину війни.

"Путін заперечив право України на існування у 2001 році. За 21 рік до повномасштабного вторгнення та за 13 років до Революції Гідності, яку він часто звинувачує як "першопричину" війни. Першопричиною завжди була і залишається імперська пухлина в його та інших російських головах", — написав Тихий в соцмережі X.

Згідно з розсекреченими стенограмами Національного архіву безпеки США, на початку 2000-х років Володимир Путін у діалогах із Джорджем Бушем-молодшим фактично порушував питання про вступ Росії до НАТО. Крім цього, російський лідер висловлював стурбованість через поступову втрату контролю над Україною.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі відповіли, що буде з мирним планом і від кого залежить його доля.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський розповів, як з Росії будуть знімати санкції після закінчення війни та мирної угоди.