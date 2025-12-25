В МИД отреагировали на стенограмму с Бушем: что действительно показали слова Путина

Обнародованные Национальным архивом безопасности США стенограммы разговоров между российским диктатором Владимиром Путиным и тогдашним президентом США Джорджем Бушем-младшим в очередной раз опровергают кремлевский нарратив о причинах войны против Украины. Как заявили в Министерстве иностранных дел Украины, слова российского лидера свидетельствуют, что отрицание украинской государственности появилось задолго до Евромайдана.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото из открытых источников

Спикер МИД Георгий Тихий прокомментировал документы и подчеркнул, что Путин фактически подверг сомнению право Украины на существование еще в 2001 году. То есть, за годы до войны в Украине. По словам дипломата, именно это демонстрирует настоящую первопричину войны.

"Путин отрицал право Украины на существование в 2001 году. За 21 год до полномасштабного вторжения и за 13 лет до Революции Достоинства, которую он часто обвиняет как "первопричину" войны. Первопричиной всегда была и остается имперская опухоль в его и других российских головах", — написал Тихий в соцсети X.

Согласно рассекреченным стенограммам Национального архива безопасности США, в начале 2000-х годов Владимир Путин в диалогах с Джорджем Бушем-младшим фактически поднимал вопрос о вступлении России в НАТО. Кроме этого, российский лидер выражал обеспокоенность из-за постепенной потери контроля над Украиной.

