Главная Новости Политика внешняя политика В МИД отреагировали на стенограмму с Бушем: что действительно показали слова Путина
В МИД отреагировали на стенограмму с Бушем: что действительно показали слова Путина

В МИДе прокомментировали стенограмму разговоров Путина с Бушем. Имперские амбиции Кремля были настоящей причиной войны задолго до Евромайдана.

25 декабря 2025, 15:00
Обнародованные Национальным архивом безопасности США стенограммы разговоров между российским диктатором Владимиром Путиным и тогдашним президентом США Джорджем Бушем-младшим в очередной раз опровергают кремлевский нарратив о причинах войны против Украины. Как заявили в Министерстве иностранных дел Украины, слова российского лидера свидетельствуют, что отрицание украинской государственности появилось задолго до Евромайдана.

В МИД отреагировали на стенограмму с Бушем: что действительно показали слова Путина

Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото из открытых источников

Спикер МИД Георгий Тихий прокомментировал документы и подчеркнул, что Путин фактически подверг сомнению право Украины на существование еще в 2001 году. То есть, за годы до войны в Украине. По словам дипломата, именно это демонстрирует настоящую первопричину войны.

"Путин отрицал право Украины на существование в 2001 году. За 21 год до полномасштабного вторжения и за 13 лет до Революции Достоинства, которую он часто обвиняет как "первопричину" войны. Первопричиной всегда была и остается имперская опухоль в его и других российских головах", — написал Тихий в соцсети X.

Согласно рассекреченным стенограммам Национального архива безопасности США, в начале 2000-х годов Владимир Путин в диалогах с Джорджем Бушем-младшим фактически поднимал вопрос о вступлении России в НАТО. Кроме этого, российский лидер выражал обеспокоенность из-за постепенной потери контроля над Украиной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле ответили, что будет с мирным планом и от кого зависит его судьба.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский рассказал, как с России будут снимать санкции после окончания войны и мирного соглашения.



Источник: https://x.com/SpoxUkraineMFA/status/2004131871978889629
