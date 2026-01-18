Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о результатах двух дней состоявшихся в США переговоров украинской делегации с Соединенными Штатами. По его словам, консультации носили прикладной характер и были сосредоточены как на вопросах безопасности, так и на экономических.

Умеров про переговоры в США

В ходе встреч стороны подробно обсудили перспективы экономического развития Украины, а также так называемый prosperity plan. Отдельное внимание уделили вопросу гарантий безопасности для Украины — с акцентом не на декларативных заявлениях, а на конкретных механизмах их реализации и внедрения на практике.

Кроме того, украинская сторона проинформировала американских партнеров о последних массированных ударах России по энергетической инфраструктуре Украины. Умеров подчеркнул, что эти атаки являются составной частью системного давления со стороны государства-агрессора и направлены на создание гуманитарных рисков для гражданского населения.

По итогам переговоров стороны пришли к согласию не останавливаться на достигнутом и продолжить работу в формате межкомандных консультаций. Следующий этап диалога планируется провести в Давосе , где обсуждение будет углублено с учетом наработанных позиций.

В Минобороны отмечают, что такой формат позволяет системно координировать действия с партнерами и переходить от общих договоренностей к конкретным решениям, усиливающим экономическую устойчивость Украины и ее безопасность в условиях продолжающейся российской агрессии.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что международные позиции президента России Владимира Путина продолжают ослабевать, а его публичные заявления все реже воспринимают серьезно на мировой арене. Об этом говорится в аналитическом материале The Washington Post, в котором говорится, что Кремль сталкивается с одновременной утратой доверия со стороны ключевых международных игроков и кризисами среди собственных союзников.