Умєров повідомив нові деталі мирних переговорів: які кроки готуються

Секретар РНБО та голова української переговорної групи Рустем Умєров провів чергову телефонну розмову із американськими та європейськими партнерами

Рустем Умєров. Фото: з відкритих джерел

Від США участь у перемовинах взяли Марко Рубіо, Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Європейські країни представляли радники з національної безпеки Великої Британії, Німеччини та Франції.

"Скоординували позиції та спланували подальші зустрічі з європейськими й американськими партнерами у січні", — зазначив Умєров.

Секретар РНБО підтвердив підготовку окремої зустрічі з європейськими партнерами 3 січня у форматі радників з питань національної безпеки.

"Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Європейської комісії та Європейської ради. Також очікується, що американські партнери приєднаються онлайн. У новому році продовжимо роботу над рішеннями, які мають дати відчутний результат", — додав Умєров.

Як повідомляв портал "Коментарі", у Сполучених Штатах Америки перед Новим роком зробили заяву про мирні переговори щодо України. На думку посла США в НАТО Метью Вітакера, перемовини увійшли в критичну фазу. Американський дипломат вважає, що президент США Дональд Трамп може перевірити, чи можливо досягти мирної угоди між сторонами.

Видання "Коментарі" також наводило заяву президента України Володимира Зеленського про те, що пакет деяких документів у межах можливого мирного врегулювання вже підготовлений і може бути винесений на підписання в січні. Однак, для цього потрібна політична готовність усіх сторін.

За словами президента, Україна виступає за активізацію багатостороннього переговорного процесу вже на початку року за участі Києва, Сполучених Штатів та європейських партнерів. Водночас Зеленський підтвердив і готовність до прямих контактів із російською стороною.