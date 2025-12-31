Умеров сообщил новые детали мирных переговоров: какие шаги готовятся

Секретарь СНБО и глава украинской переговорной группы Рустем Умеров провел очередной телефонный разговор с американскими и европейскими партнерами

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

От США участие в переговорах приняли Марко Рубио, Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Европейские страны представляли советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции.

"Скоординировали позиции и спланировали дальнейшие встречи с европейскими и американскими партнерами в январе", — отметил Умеров.

Секретарь СНБО подтвердил подготовку отдельной встречи с европейскими партнерами 3 января в формате советников по национальной безопасности.

"Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета. Также ожидается, что американские партнеры подключатся онлайн. В новом году продолжим работу над решениями, которые должны дать ощутимый результат", – добавил Умеров.

Как сообщал портал "Комментарии", в Соединенных Штатах Америки перед Новым годом сделали заявление о мирных переговорах по Украине. По мнению посла США в НАТО Мэтью Витакера, переговоры вошли в критическую фазу. Американский дипломат считает, что президент США Дональд Трамп может проверить, возможно ли достичь мирного соглашения между сторонами.

Издание "Комментарии" также приводило заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что пакет некоторых документов в рамках возможного мирного урегулирования уже подготовлен и может быть вынесен на подписание в январе. Однако для этого необходима политическая готовность всех сторон.

По словам президента, Украина выступает за активизацию многостороннего переговорного процесса уже в начале года с участием Киева, Соединенных Штатов и европейских партнеров. В то же время Зеленский подтвердил и готовность к прямым контактам с российской стороной.