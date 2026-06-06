Український дрон біля берегів Греції: Київ вперше офіційно вибачився за скандальний інцидент

Україна офіційно вибачилася перед Грецією після виявлення морського безпілотника біля грецького острова Лефкада. У Києві підкреслили, що інцидент став наслідком обставин, викликаних війною, що триває, розв'язаною Росією проти України. Відповідну заяву зробив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Георгій Тихий. Фото: з відкритих джерел

За його словами, українська сторона шкодує про те, що сталося, і високо цінує підтримку, яку Афіни надають Києву з перших днів повномасштабного вторгнення РФ.

У МЗС зазначили, що відносини між Україною та Грецією залишаються дружніми та стратегічно важливими. Київ висловив подяку грецькому народу за солідарність та допомогу, надану в один із найскладніших періодів сучасної української історії.

Тихий наголосив, що сьогодні питання безпеки на морі набувають особливого значення не лише для України, а й для країн Середземномор'я. Йдеться як про захист цивільного судноплавства, так і про ризики, пов'язані з діяльністю російського "тіньового флоту", що викликає занепокоєння багатьох європейських держав.

За словами представника української дипломатії, Київ залишається прихильним до норм міжнародного права і зацікавлений у тому, щоб подібні випадки більше не повторювалися. Саме тому українська сторона вирішила публічно вибачитися і підтвердити готовність до конструктивної співпраці з грецькими партнерами.

В українському зовнішньополітичному відомстві також вважають, що інцидент біля Лефкади демонструє ширшу проблему. Наслідки війни, розпочатої Росією, виходять далеко за межі території України та торкаються безпеки інших європейських держав.

На завершення Тихий запевнив, що Київ має намір і надалі розвивати діалог з Афінами і зміцнювати двосторонні відносини у всіх сферах, що становлять взаємний інтерес.

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