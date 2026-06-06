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Украинский дрон у берегов Греции: Киев впервые официально извинился за скандальный инцидент

МИД Украины признал неприятный эпизод возле острова Лефкада, но указал на главную причину - продолжающуюся российскую агрессию и угрозы для безопасности всего региона

6 июня 2026, 07:26
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Кравцев Сергей

Украина официально принесла извинения Греции после обнаружения морского беспилотника возле греческого острова Лефкада. В Киеве подчеркнули, что инцидент стал следствием обстоятельств, вызванных продолжающейся войной, развязанной Россией против Украины. Соответствующее заявление сделал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. 

Украинский дрон у берегов Греции: Киев впервые официально извинился за скандальный инцидент

Георгий Тихий. Фото: из открытых источников

По его словам, украинская сторона сожалеет о произошедшем и высоко ценит поддержку, которую Афины оказывают Киеву с первых дней полномасштабного вторжения РФ.

В МИД отметили, что отношения между Украиной и Грецией остаются дружественными и стратегически важными. Киев выразил благодарность греческому народу за солидарность и помощь, оказанную в один из самых сложных периодов современной украинской истории.

Тихий подчеркнул, что сегодня вопросы безопасности на море приобретают особое значение не только для Украины, но и для стран Средиземноморья. Речь идет как о защите гражданского судоходства, так и о рисках, связанных с деятельностью российского "теневого флота", который вызывает обеспокоенность многих европейских государств.

По словам представителя украинской дипломатии, Киев остается приверженным нормам международного права и заинтересован в том, чтобы подобные случаи больше не повторялись. Именно поэтому украинская сторона решила публично принести извинения и подтвердить готовность к конструктивному сотрудничеству с греческими партнерами.

В украинском внешнеполитическом ведомстве также считают, что инцидент возле Лефкады демонстрирует более широкую проблему. Последствия войны, начатой Россией, выходят далеко за пределы территории Украины и затрагивают безопасность других европейских государств.

В завершение Тихий заверил, что Киев намерен и дальше развивать диалог с Афинами и укреплять двусторонние отношения во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

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Источник: https://x.com/SpoxUkraineMFA/status/2062992746122789353
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