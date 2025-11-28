Український дипломат просить німецьких політиків не критикувати США

Посол України в Німеччині Олексій Макєєв закликав тамтешніх політиків утриматися від надмірної критики мирного плану, запропонованого американським президентом Дональдом Трампом.

Посол України в Німеччині Олексій Макєєв. Фото: з відкритих джерел

Дипломат наголосив, що Україні потрібна підтримка США в переговорному процесі. У програмі Майбріт Іллнер на телеканалі ZDF український посол звернувся до німецьких політиків із проханням стриманіше коментувати американський план щодо припинення війни.

"Я наполегливо закликаю всіх тут, у Німеччині, не критикувати США. Ми потребуємо їхньої підтримки для досягнення миру", — сказав Макєєв.

Посол також підкреслив, що Україні в процесі пошуку шляхів до миру потрібні не посередники, а "союзники, які сидять з нами за столом переговорів".

При цьому дипломат високо оцінив роль Німеччини у формуванні спільної європейської позиції щодо переговорів. Окремо відзначив лідерство у цьому процесі канцлера Фрідріха Мерца.

Як повідомляв портал "Коментарі", колишній президент Польщі Александер Кваснєвський вважає, що "мирний план" США та РФ принижував гідність українців і відображав російське мислення. За його словами, план із 28 пунктів містив положення, що суперечать суверенітету України.

Раніше портал "Коментарі" писав, що президент США Дональд Трамп готовий віддати Росії окуповані українські території, а його представники везуть відповідні пропозиції до Москви. За даними західних ЗМІ, американський президент ігнорує позицію України та її європейських союзників.

Початковий план Стіва Віткоффа із 28 пунктів, розроблений після консультацій з росіянами, передбачав "де-факто" визнання Криму, Донбасу та окупованих частин Херсонської та Запорізької областей. Однак, після переговорів у Женеві план скоротили до 19 пунктів, менш вигідних для Москви.