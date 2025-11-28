logo

Главная Новости Политика внешняя политика Украинский дипломат просит немецких политиков не критиковать США
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинский дипломат просит немецких политиков не критиковать США

Украинский посол в Германии Алексей Макеев заявил, что Украина нуждается в американской поддержке для достижения мира

28 ноября 2025, 17:51
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал тамошних политиков воздержаться от чрезмерной критики мирного плана, предложенного американским президентом Дональдом Трампом.

Украинский дипломат просит немецких политиков не критиковать США

Посол Украины в Германии Алексей Макеев. Фото: из открытых источников

Дипломат подчеркнул, что Украине необходима поддержка США в переговорном процессе. В программе Майбрит Иллнер на телеканале ZDF украинский посол обратился к немецким политикам с просьбой более сдержанно комментировать американский план по прекращению войны.

"Я настойчиво призываю всех здесь, в Германии, не критиковать США. Мы нуждаемся в их поддержке для достижения мира", — сказал Макеев.

Посол также подчеркнул, что Украине в процессе поиска путей к миру нужны не посредники, а "сидящие с нами за столом переговоров союзники".

При этом дипломат высоко оценил роль Германии в формировании общей европейской позиции по переговорам. Отдельно отметил лидерство в этом процессе канцлера Фридриха Мерца.

Как сообщал портал "Комментарии", бывший президент Польши Александер Квасневский считает, что "мирный план" США и РФ унижал достоинство украинцев и отражал российское мышление. По его словам, план с 28 пунктов содержал положения, противоречащие суверенитету Украины.

Ранее портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп готов отдать России оккупированные украинские территории, а его представители везут предложения в Москву. По данным западных СМИ, американский президент игнорирует позицию Украины и ее европейских союзников.

Первоначальный план Стива Виткоффа из 28 пунктов, разработанный после консультаций с россиянами, предусматривал "де-факто" признание Крыма, Донбасса и оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей. Однако после переговоров в Женеве план сократили до 19 пунктов, менее выгодных для Москвы.



Источник: https://www.zeit.de/politik/ausland/2025-11/ukraine-botschafter-oleksii-makeiev-aufruf-zurueckhaltung-us-kritik-friedensplan
