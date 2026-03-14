Украинские дроны резко стали всем нужны: Япония хочет покупать украинские беспилотники для своей обороны

Япония рассматривает возможность закупки ударных беспилотников украинского производства для своих сил самообороны. Причиной интереса стали эффективность украинских дронов в реальных боевых условиях во время войны против России .

Япония может закупить украинские ударные дроны для усиления своей обороны

Как передают " Комментарии " , об этом сообщает Kyodo News .

По информации источников, знакомых с ситуацией, правительство Японии анализирует возможность приобретения украинских беспилотников для усиления собственной обороноспособности .

В Токио обратили внимание на то, что украинские дроны доказали свою эффективность на поле боя , в частности, во время противодействия российской агрессии.

Одним из вариантов реализации этой идеи может стать подписание двустороннего соглашения о передаче оборонного оборудования . Такой документ позволил организовать закупку техники и обмен технологиями между странами.

По словам источников, инициатива обсуждения сотрудничества появилась после того, как Украина обратилась в Японию с соответствующим предложением .

Окончательное решение Токио планирует принять после сравнения характеристик украинских беспилотников с аналогичными системами других стран .

В частности, рассматриваются и израильские модели. Однако из-за политической ситуации вокруг сектора Газа японские власти склоняются к тому, чтобы поддержать именно украинские разработки.

В Министерстве обороны Японии также сообщили, что страна заинтересована не только в закупке, но и в получении технологий , позволяющих в будущем организовать собственное производство беспилотников.

Кроме того, правительство Японии рассматривает возможность ослабления правил передачи оборонного оборудования , которое может произойти уже в апреле. Это позволит расширить экспорт летального оружия.

Также правящие партии Японии подали предложение премьер-министру Санаэ Такаичи по созданию специального механизма сотрудничества с Украиной.

Он предусматривает возможность передачи оружия Украине при условии заключения соглашения об оборонном партнерстве и признании Украины государством с особым режимом сотрудничества в сфере безопасности .

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали , что в Государственном бюро расследований сообщили, что разоблачили и задержали начальника отделения обеспечения функционирования беспилотных авиационных комплексов и средств противодействия беспилотным воздушным судам одной из воинских частей в Одесской области. По данным следствия, чиновник присвоил военное имущество, хранившееся на складе для нужд обороны Южного региона. "В частности, он похитил разведывательные беспилотники и оборудование для противодействия враждебным БПЛА. Часть техники военнослужащий сдал в ломбард, другую — продал по заниженной цене. Из-за таких действий военнослужащего государству нанесен ущерб более чем на 5,4 млн грн", — говорится в сообщении ДБР.