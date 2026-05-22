“Українців тримають за ідіотів”: військовий різко розкритикував пропозицію ЄС

Європейські партнери щоразу вигадують якісь альтернативні пропозиції для України, однак не погоджуються спростити умови вступу до ЄС.

Україна-ЄС.

Чергову ініціативу від канцлера Німеччини Фрідріха Мерца прокоментував політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов. Ініціатива передбачає:

поширення на Україну ст. 427 Лісабонського договору про взаємну військову допомогу,

участь українських представників у засіданнях Ради Європейського Союзу та Євроради, але без права голосу,

поступова інтеграція України до бюджету Євросоюзу,

можливість скасувати цей спецстатус у разі відкату реформ чи порушення базових цінностей Європейського Союзу.

Військовий розкритикував таку пропозицію, назвавши її обманкою. Щодо взаємної військової допомоги, то за словами Сазонова, ЄС хоче, щоб після підписання мирного договору з РФ Україна захищала європейців, які “воювати не люблять, не хочуть і, щиро кажучи, не вміють”.

"Охр***тельно. Дякую, ні. Російські пропозиції такі ж підлі, такі ж отруйні, але принаймні росіяни тупіше брешуть і не так красиво. І хай би нас хотіли по***ти і робили з нас ідіотів тільки ті європейці, які, напевно, вважають нас тупими туземцями. Але ж наші високопоставлені чиновники теж ставляться до нас, як до ідіотів”, — наголосив Сазонов.

Військовий нагадав про викриття СБУ вищого керівництва поліції в трьох областях на кришуванні порноіндустрії. Військовий зазначив, що в Нацполіції заявили, що проти декриміналізації порно, адже пояснюють, що цим може скористатися Росія.

На це військовий зазначив: “Їм подобається кришувати, їм подобається збирати бабки, їм подобається дивитися порно в рамках розслідування у робочий час за робочі гроші… Я розумію, що вони не ідіоти. Чому вони несуть таку дурницю? Та тому, що вони вважають ідіотами нас”.

За його словами, можливо варто серйозно задуматися про відставку керівництва Нацполіції.

"Вважати власний народ ідіотами непростимо", — резюмував він.

