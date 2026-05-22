"Украинцев держат за идиотов": военный резко раскритиковал предложение ЕС
"Украинцев держат за идиотов": военный резко раскритиковал предложение ЕС

Военный Сазонов резко раскритиковал предложение предоставить Украине спецстатус в ЕС

22 мая 2026, 15:36
Автор:
Кречмаровская Наталия

Европейские партнеры каждый раз придумывают какие-то альтернативные предложения для Украины, однако не соглашаются упростить условия вступления в ЕС.

Украина-ЕС. Фото портал "Комментарии"

Очередную инициативу от канцлера Германии Фридриха Мерца прокомментировал политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов. Инициатива предусматривает:

  • распространение в Украине ст. 427 Лиссабонского договора о взаимной военной помощи,

  • участие украинских представителей в заседаниях Совета Европейского Союза и Евросовета, но без права голоса,

  • постепенная интеграция Украины в бюджет Евросоюза,

  • возможность отменить этот спецстатус при откате реформ или нарушении базовых ценностей Европейского Союза.

Военный раскритиковал такое предложение, назвав его обманкой. Что касается взаимной военной помощи, то, по словам Сазонова, ЕС хочет, чтобы после подписания мирного договора с РФ Украина защищала европейцев, которые "воевать не любят, не хотят и, честно говоря, не умеют".

"Охр***тельно. Спасибо, нет. Российские предложения такие же подлые, такие же ядовитые, но по крайней мере россияне тупее врут и не так красиво. И пусть бы нас хотели по***ть и делали из нас идиотов только те европейцы, которые, наверное, считают нас тупыми туземцами. Но ведь наши высокопоставленные чиновники тоже относятся к нам, как к идиотам”, — подчеркнул Сазонов.

Военный напомнил о разоблачении СБУ высшего руководства полиции в трех областях на крыше порноиндустрии. Военный отметил, что в Нацполиции заявили, что против декриминализации порно, объясняют, что этим может воспользоваться Россия.

На это военный отметил: "Им нравится крошить, им нравится собирать бабки, им нравится смотреть порно в рамках расследования в рабочее время за рабочие деньги... Я понимаю, что они не идиоты. Почему они несут такую ерунду? Да потому, что они считают идиотами нас".

По его словам, возможно, стоит серьезно задуматься об отставке руководства Нацполиции.

"Считать собственный народ идиотами непростительно", – резюмировал он.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_7t3PBtM-Xw&t=379s
