Україна звернулася з різким закликом до Європи після ударів РФ по українській енергетиці

Кравцев Сергей
Глава МЗС України Андрій Сибіга відреагував на масштабний обстріл енергетичної інфраструктури, який здійснила Росія у Харківській та Полтавській областях. Міністр наголосив, що це була найбільша атака на українські газовидобувні об'єкти з початку війни. Про це міністр написав на своїй сторінці у соцмережі X.
Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел
Андрій Сибіга зазначив, що під час цього удару росіяни використали 60 дронів та 35 ракет.
За словами міністра, Україна також потребує термінової енергетичної допомоги, а саме додаткових обсягів енергоресурсів, щоб допомогти Україні пережити четверту зиму під час повномасштабної війни РФ.
Андрій Сибіга зазначив, перш за все, настав час створити спільний європейський повітряний щит – Україна та європейські партнери разом.
За словами глави МЗС, Україна з партнерами може разом протистояти російським загрозам, незалежно від того, де вони виникають, чи то російські удари по українській енергетичній системі, чи порушення повітряного простору в країнах Балтії та Північної Європи, Польщі, Румунії та решти Центральної Європи.
