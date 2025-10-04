Україна звернулася з різким закликом до Європи після ударів РФ по українській енергетиці

Глава МЗС України Андрій Сибіга відреагував на масштабний обстріл енергетичної інфраструктури, який здійснила Росія у Харківській та Полтавській областях. Міністр наголосив, що це була найбільша атака на українські газовидобувні об'єкти з початку війни. Про це міністр написав на своїй сторінці у соцмережі X.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

Андрій Сибіга зазначив, що під час цього удару росіяни використали 60 дронів та 35 ракет.

"Росія знову намагається використати холод як зброю у своїй геноцидній війні проти українського народу. Цей злочин підпадає під статтю II (c) Конвенції про геноцид. Ми закликаємо міжнародне співтовариство діяти рішуче. Україна потребує додаткової протиповітряної оборони для захисту своєї енергетичної мережі, а також засобів дальньої дії для знищення російських засобів терору", — наголосив дипломат.

За словами міністра, Україна також потребує термінової енергетичної допомоги, а саме додаткових обсягів енергоресурсів, щоб допомогти Україні пережити четверту зиму під час повномасштабної війни РФ.

Андрій Сибіга зазначив, перш за все, настав час створити спільний європейський повітряний щит – Україна та європейські партнери разом.

За словами глави МЗС, Україна з партнерами може разом протистояти російським загрозам, незалежно від того, де вони виникають, чи то російські удари по українській енергетичній системі, чи порушення повітряного простору в країнах Балтії та Північної Європи, Польщі, Румунії та решти Центральної Європи.

"Жодна країна не має самостійно протистояти російським дронам і ракетам, і ми можемо забезпечити спільний захист, якщо об'єднаємо сили", — запевнив Сибіга.

Читайте також на порталі "Коментарі" — дрони знову атакують Німеччину: який аеропорт припинив роботу.



