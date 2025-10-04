Украина обратилась с резким призывом к Европе после ударов РФ по украинской энергетике

Рубрики
Кравцев Сергей
Глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на масштабный обстрел энергетической инфраструктуры, который осуществила Россия в Харьковской и Полтавской областях. Министр отметил, что это была самая большая атака на украинские газодобывающие объекты с начала войны. Об этом министр написал на своей странице в соцсети X.
Андрей Сибига. Фото: из открытых источников
Андрей Сибига отметил, что во время этого удара россияне использовали 60 дронов и 35 ракет.
По словам министра, Украина также нуждается в срочной энергетической помощи, а именно в дополнительных объемах энергоресурсов, чтобы помочь Украине пережить четвертую зиму во время полномасштабной войны РФ.
Андрей Сибига отметил, прежде всего, пришло время создать общий европейский воздушный щит – Украина и европейские партнеры вместе.
По словам главы МИД, Украина с партнерами может вместе противостоять российским угрозам, независимо от того, где они возникают, будь то российские удары по украинской энергетической системе или нарушение воздушного пространства в странах Балтии и Северной Европы, Польши, Румынии и остальной Центральной Европы.
