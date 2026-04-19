Україна звернулася до США з особливою пропозицією щодо РФ: що пропонує

Посол України у США Ольга Стефанішина закликала Сполучені Штати повернути жорсткі обмеження проти російської нафтової галузі. Ідеться про санкції, які були скасовані адміністрацією Трампа через війну в Ірані.

Ольга Стефанішина у дописі в соцмережі Х наголосила, що Росія не повинна отримувати економічну вигоду на тлі дестабілізації міжнародної ситуації та співпраці з Іраном.

"Росії не можна дозволяти отримувати прибуток від дій свого союзника Ірану. Ми закликаємо адміністрацію США відновити санкції проти російської нафти та нафтопродуктів. У наших спільних інтересах обмежити фінансування, яке Росія використовує для своїх атак на Україну та для допомоги противникам США", – звернулася Стефанішина.

Українська посолка попередила, що якщо Росія побачить, що агресія та розпалювання конфліктів приносять їй вигоду та зняття санкцій, світ може зіткнутися з новими кризами підживленими Кремлем.

Нагадаємо, що 12 березня Вашингтон тимчасово пом’якшив частину обмежень щодо російської нафти, дозволивши завершити операції з вантажами, які вже були завантажені на танкери. Дія цих винятків тривала до 11 квітня.

Після цього міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що новий дозвіл на закупівлю санкційної російської нафти малоймовірний, а 16 квітня аналогічну позицію висловив і міністр фінансів Скотт Бессент. Попри це, санкції з Росії частково були зняті знову. Мінфін США продовжив ліцензію на продаж російської нафти до 16 травня через ризики для світового ринку на тлі війни в Ірані та блокади Ормузької протоки.

