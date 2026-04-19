Украина обратилась к США с особым предложением по РФ: что предлагает

Посол Украины в США Ольга Стефанишина призвала Соединенные Штаты вернуть жесткие ограничения против российской нефтяной отрасли. Речь идет о санкциях, отмененных администрацией Трампа из-за войны в Иране.

Ольга Стефанишина. Фото из открытых источников

Ольга Стефанишина в сообщении в соцсети Х подчеркнула, что Россия не должна извлекать экономическую выгоду на фоне дестабилизации международной ситуации и сотрудничества с Ираном.

"России нельзя позволять получать прибыль от действий своего союзника Ирана. Мы призываем администрацию США возобновить санкции против российской нефти и нефтепродуктов. В наших общих интересах ограничить финансирование, которое Россия использует для своих атак на Украину и помощи противникам США", — обратилась Стефанишина.

Украинская посолка предупредила, что если Россия увидит, что агрессия и разжигание конфликтов приносят ей выгоду и снятие санкций, мир может столкнуться с новыми кризисами, подпитанными Кремлем.

Напомним, что 12 марта Вашингтон временно смягчил часть ограничений по российской нефти, позволив завершить операции с грузами, которые уже были загружены на танкеры. Действие этих исключений длилось до 11 апреля.

После этого министр энергетики США Крис Райт заявил, что новое разрешение на закупку санкционной российской нефти маловероятно, а 16 апреля аналогичную позицию высказал и министр финансов Скотт Бессент. Несмотря на это, санкции с России частично были сняты снова. Минфин США продлил лицензию на продажу российской нефти до 16 мая из-за рисков для мирового рынка на фоне войны в Иране и блокады Ормузского пролива.

