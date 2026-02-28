logo_ukra

Україна зробила першу заяву про операцію Ізраїлю та США проти Ірану

У МЗС України наголосили, що Київ на боці народу Ірану

28 лютого 2026, 12:24
Автор:
Кравцев Сергей

Офіційний Київ заявив про підтримку іранського народу на тлі загострення ситуації в регіоні та звинуватив режим у Тегерані у терорі та репресіях. МЗС закликало українців негайно залишити територію Ірану через загрозу безпеці. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Україна зробила першу заяву про операцію Ізраїлю та США проти Ірану

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

Міністр зазначив, що позиція українців є ясною та послідовною: режим у Тегерані тероризує не лише власний народ, а й увесь регіон.

Глава МЗС підкреслив, що іранська влада фінансує тероризм і бойовиків, які несуть нестабільність в інші країни.

"Ми завжди на боці іранського народу. Саме народу. Багаторічні системні порушення прав людини, жорстокі репресії та страти свідчать про глибоку внутрішню кризу цієї держави", — висловився Андрій Сибіга.

Він також наголосив, що Тегеран мав усі можливості уникнути силового сценарію, оскільки йому неодноразово надавалися шанси для дипломатичного вирішення конфліктів.

Через зростання загрози Міністерство закордонних справ України видало завчасні рекомендації своїм громадянам.

Українців закликають терміново залишити територію Ірану, а також інші країни регіону, де їхнє життя та безпека можуть опинитися під загрозою.

