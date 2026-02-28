Україна зробила першу заяву про операцію Ізраїлю та США проти Ірану

Офіційний Київ заявив про підтримку іранського народу на тлі загострення ситуації в регіоні та звинуватив режим у Тегерані у терорі та репресіях. МЗС закликало українців негайно залишити територію Ірану через загрозу безпеці. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

Міністр зазначив, що позиція українців є ясною та послідовною: режим у Тегерані тероризує не лише власний народ, а й увесь регіон.

Глава МЗС підкреслив, що іранська влада фінансує тероризм і бойовиків, які несуть нестабільність в інші країни.

"Ми завжди на боці іранського народу. Саме народу. Багаторічні системні порушення прав людини, жорстокі репресії та страти свідчать про глибоку внутрішню кризу цієї держави", — висловився Андрій Сибіга.

Він також наголосив, що Тегеран мав усі можливості уникнути силового сценарію, оскільки йому неодноразово надавалися шанси для дипломатичного вирішення конфліктів.

Через зростання загрози Міністерство закордонних справ України видало завчасні рекомендації своїм громадянам.

Українців закликають терміново залишити територію Ірану, а також інші країни регіону, де їхнє життя та безпека можуть опинитися під загрозою.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Іран здійснив ракетний обстріл у напрямку Ізраїлю. Системи протиповітряної оборони вже задіяні для перехоплення мети, а цивільному населенню рекомендують негайно пройти до укриттів. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю.

Також видання "Коментарі" повідомляло – війна проти Ірану: Трамп зробив першу заяву.