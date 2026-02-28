Украина сделала первое заявление об операции Израиля и США против Ирана

Официальный Киев заявил о поддержке иранского народа на фоне обострения ситуации в регионе и обвинил режим в Тегеране в терроре и репрессиях. МИД призвал украинцев немедленно покинуть территорию Ирана из-за угрозы безопасности. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

Министр отметил, позиция украинцев является ясной и последовательной: режим в Тегеране терроризирует не только собственный народ, но и весь регион.

Глава МИД подчеркнул, что иранские власти финансируют терроризм и боевиков, которые несут нестабильность в другие страны.

"Мы всегда на стороне иранского народа. Именно народа. Многолетние системные нарушения прав человека, жестокие репрессии и казни свидетельствуют о глубоком внутреннем кризисе этого государства", — высказался Андрей Сибига.

Он также акцентировал, что Тегеран имел все возможности избежать силового сценария, поскольку ему неоднократно предоставлялись шансы для дипломатического решения конфликтов.

Из-за роста угрозы Министерство иностранных дел Украины выдало заблаговременные рекомендации для своих граждан.

Украинцев призывают срочно покинуть территорию Ирана, а также другие страны региона, где их жизнь и безопасность могут оказаться под угрозой.

Читайте также на портале "Комментарии" — Иран совершил ракетный обстрел в направлении территории Израиля. Системы противовоздушной обороны уже задействованы для перехвата целей, а гражданскому населению рекомендуют немедленно пройти до укрытий. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.

Также издание "Комментарии" сообщало – война против Ирана: Трамп сделал первое заявление.