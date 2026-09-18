Україна запускає C8: що за цим стоїть і до чого може призвести

В українських Карпатах стартував установчий саміт нового формату C8 – Carpathian Eight. І це значно цікавіше, ніж черговий регіональний форум. 8 держав: Україна, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія, Угорщина, Австрія та Сербія. Плюс Європейський Союз. Ініціатором створення C8 виступила Україна. Головна ідея – перетворити Карпати з периферії різних держав на спільний простір безпеки, енергетики, логістики, економіки та транскордонної співпраці. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.

Карпатська вісімка. Фото: з відкритих джерел

Експерт зауважує, задум ще масштабніший: створення окремої європейської макрорегіональної стратегії для Карпат – за аналогією з Балтійською, Дунайською, Адріатично-Іонічною та Альпійською стратегіями ЄС.

"Тобто йдеться не просто про політичний клуб, а про потенційний механізм просування великих спільних проєктів і залучення європейського фінансування. €115 млрд – потенційний регіональний портфель проєктів. 500+ представників бізнесу та інвесторів. 55 українських проєктів на $8,6 млрд. Енергетика, транспорт і логістика, промисловість, агропереробка, інфраструктура, туризм, транскордонна співпраця та відбудова України", – зазначив експерт.

За його словами, не менш показовий політичний склад. До України приїхали президент Румунії Нікушор Дан, президент Сербії Александр Вучич, прем’єр Польщі Дональд Туск. Представлені Чехія, Австрія, Словаччина.

Аналітик зазначив, щодо Угорщини до вечора зберігається інтрига. Було б добре, якби Будапешт представив Петер Сійярто – можливо, Карпати нарешті створять привід і для його зустрічі із Зеленським.

За словами експерта, Україна поступово переходить від ролі держави, яку запрошують до чужих форматів, до держави, яка сама ці формати створює. Причому Київ збирає за одним столом країни з дуже різними політичними позиціями: Польщу і Румунію, Словаччину Фіцо, Угорщину Орбана, Сербію Вучича, Чехію та Австрію. І збирає їх в Україні.

Експерт наголосив, C8 – не військовий союз. І ще зарано говорити, наскільки життєздатною виявиться ця конструкція, але сама логіка дуже цікава. Україна пропонує сусідам те, що здатне об’єднати навіть держави з різним ставленням до війни та Росії: енергетику, транспортні коридори, торгівлю, інвестиції, інфраструктуру та величезний ринок майбутньої відбудови. Тобто Київ починає будувати регіональне лідерство не лише навколо війни.

"Якщо C8 запрацює, Карпати можуть поступово перетворитися з географічного поняття на окремий політико-економічний регіон Європи. А Україна – з учасника чужих форматів на одного з форматорів нових європейських союзів та альянсів. І, можливо, саме це – головний сенс того, що сьогодні почалося в Карпатах", – підсумував експерт.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна збирає нову "вісімку": Київ запускає новий альянс із європейськими країнами.



