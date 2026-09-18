Украина запускает C8: что за этим стоит и к чему может привести

В украинских Карпатах стартовал учредительный саммит нового формата C8 – Carpathian Eight. И это гораздо интереснее, чем очередной региональный форум. 8 государств: Украина, Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Венгрия, Австрия и Сербия. Плюс Европейский альянс. Инициатором создания C8 выступила Украина. Главная идея – превратить Карпаты из периферии разных государств в общее пространство безопасности, энергетики, логистики, экономики и трансграничного сотрудничества. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Карпатская восьмерка. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что замысел еще более масштабный: создание отдельной европейской макрорегиональной стратегии для Карпат – по аналогии с Балтийской, Дунайской, Адриатически-Ионической и Альпийской стратегиями ЕС.

"То есть речь не просто о политическом клубе, а о потенциальном механизме продвижения крупных совместных проектов и привлечении европейского финансирования. €115 млрд – потенциальный региональный портфель проектов. 500 представителей бизнеса и инвесторов. 55 украинских проектов на $8,6 млрд. Энергетика, транспорт и логистика, промышленность, агропереработка, инфраструктура, туризм, трансграничное сотрудничество и восстановление Украины", – отметил эксперт.

По его словам, не менее показателен политический состав. В Украину приехали президент Румынии Никушор Дан, президент Сербии Александр Вучич, премьер Польши Дональд Туск. Представлены Чехия, Австрия, Словакия.

Аналитик отметил, что в отношении Венгрии до вечера сохраняется интрига. Было бы хорошо, если бы Будапешт представил Петер Сийярто – возможно, Карпаты, наконец, создадут повод и для его встречи с Зеленским.

По словам эксперта, Украина постепенно переходит от роли приглашаемого в чужие форматы государства к государству, которое само эти форматы создает. Причем Киев собирает за одним столом страны с разными политическими позициями: Польшу и Румынию, Словакию Фицо, Венгрию Орбана, Сербию Вучича, Чехию и Австрию. И собирает их на Украине.

Эксперт подчеркнул, C8 – не военный союз. И еще рано говорить, насколько жизнеспособна окажется эта конструкция, но сама логика очень интересна. Украина предлагает соседям то, что способно объединить даже государства с разным отношением к войне и России: энергетику, транспортные коридоры, торговлю, инвестиции, инфраструктуру и огромный рынок будущего восстановления. То есть, Киев начинает строить региональное лидерство не только вокруг войны.

"Если C8 заработает, Карпаты могут постепенно превратиться из географического понятия в отдельный политико-экономический регион Европы. А Украина – с участника чужих форматов на одного из форматоров новых европейских союзов и альянсов. И, возможно, именно это – главный смысл того, что сегодня началось в Карпатах", – подытожил эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина собирает новую "восьмерку": Киев запускает новый альянс с европейскими странами.



