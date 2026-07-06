Попри широку підтримку України в Європі, відносини з окремими державами залишаються непростими. Найчастіше причинами стають історичні суперечки, питання нацменшин, аграрна конкуренція та внутрішня політика окремих урядів. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, з якими країнами Європи в України напружені стосунки і чим це небезпечно.

Україна. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що найбільше напруження тривалий час спостерігалося з Угорщиною через права угорської меншини на Закарпатті та переговори про вступ України до ЄС. Польща залишається стратегічним партнером, однак історична пам'ять і суперечки навколо українського експорту періодично загострюють діалог. Словаччина неодноразово демонструвала жорсткішу позицію щодо окремих рішень Києва, особливо в енергетичній сфері. Водночас Румунія підтримує Україну, хоча окремі питання щодо прав меншин і Чорноморського регіону також потребують постійного діалогу. Для України напруження з Угорщиною небезпечне затримкою євроінтеграції, з Польщею — послабленням військово-політичної співпраці, зі Словаччиною — ризиками для енергетики, з Румунією — ускладненням регіональної взаємодії в Чорному морі.

Чат-бот Gemini припускає, що головними точками тертя для Києва є Польща та Словаччина, де внутрішні інтереси дедалі частіше переважають над європейською солідарністю. Протягом наступних місяців напруга з Польщею та Словаччиною не зникне, а перейде у формат затяжних торгів. Україна вже переросла статус "молодшого брата" в регіоні завдяки військовій силі, що викликає конфлікт статусів із Варшавою. Сусіди продовжать використовувати інструмент вето та логістичний тиск як механізми впливу на Київ. У підсумку, криза з Польщею небезпечна блокуванням головного транспортного коридору та гальмуванням вступу до ЄС через історичні претензії. Напруга зі Словаччиною небезпечна втратою військово-технічної допомоги та загрозою для енергетичної стабільності через відмову Братислави від аварійного постачання електрики.

Чат-бот Deepseek зазначає, що найгарячішою точкою залишаються відносини з Угорщиною, які дійшли до публічних погроз. Суперечка навколо транзиту нафти та блокування європейської допомоги демонструє, що Будапешт готовий використовувати енергетичну залежність як інструмент тиску. Навіть потенційна зміна влади не обіцяє швидкого потепління, адже новий лідер Петер Мадяр відкладає діалог з Києвом. Схожа риторика лунає зі Словаччини, де уряд Роберта Фіцо систематично блокує ініціативи на підтримку України, а зміна влади в Чехії призвела до перегляду допомоги та відмови від фінансових гарантій. Водночас, навіть з такими надійними партнерами, як Румунія, наявний "відкладений потенціал". Попри стратегічне партнерство, невирішені питання меншин та економічної співпраці можуть стати ґрунтом для спекуляцій проросійських сил, що активізувались у регіоні.

Усі три чат-боти сходяться на тому, що найбільш проблемними для України залишаються відносини з Угорщиною, Польщею та Словаччиною. Загальний висновок штучного інтелекту полягає в тому, що головною небезпекою є не самі розбіжності із сусідами, а їхній потенційний вплив на єдність Європи, військову підтримку України та просування країни до членства в ЄС.

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