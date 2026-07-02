Україна розглядає вступ до Європейського Союзу як стратегічну мету. Водночас цей процес не передбачає політичних "знижок". ЄС висуває однакові вимоги до всіх кандидатів, тому Києву доведеться погодитися на масштабні реформи, навіть якщо окремі рішення будуть непопулярними. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, на які жорсткі поступки та умови доведеться піти Україні, щоб вступити в ЄС.

Україна-ЄС. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini припускає, що повноправне членство України в ЄС до кінця 2027 року залишається малоймовірним через технічну складність адаптації тисяч європейських норм. Оптимальним сценарієм на найближчі роки бачиться формат поетапної інтеграції. Брюссель уже розробляє механізми, які дозволять Україні отримувати економічні переваги єдиного ринку та доступ до фінансових програм в обмін на успішне виконання реформ ще до офіційного набуття статусу члена. Реальний термін остаточного вступу з урахуванням тривалого процесу ратифікації усіма столицями триватиме щонайменше до початку 2030-х років. Поступки будуть важкими, але вони є ціною модернізації держави.

Чат-бот Deepseek зазначає, що найважчим випробуванням стане не економіка, а політична воля. До 2027 року Україна виконає 80% технічних вимог, однак ключові "червоні лінії" — судова незалежність та земельний ринок — будуть відкладені до останнього етапу переговорів. Найімовірніший сценарій вступу — 2030-2031 роки. І то лише за умови, що суспільство погодиться на тимчасове зниження соціальних стандартів заради довгострокової безпеки. Без цієї жертви процес може забуксувати, перетворивши членство на віртуальну ціль, як це сталося з країнами Західних Балкан.

Чат-бот Grok прогнозує, що Україні вдасться завершити ключові реформи "фундаментального" кластера до кінця 2026 року, якщо зберегти темп і політичну єдність. Повне членство ймовірне у 2030-2035 роках за умови завершення війни або стабільного перемир'я. Це вимагатиме поступок у судовій системі, антикорупційній політиці та економічній адаптації, включно з відкриттям ринку для європейської конкуренції, що може вдарити по окремих секторах, як сільське господарство. Однак вигоди переважать: доступ до спільного ринку, фонди розвитку та посилення безпеки. Жорсткі умови не є покаранням, а інвестицією в сучасну Україну. Зволікання чи імітація реформ загрожуватиме втратою темпу. Незалежно від зовнішніх факторів, успіх залежить від внутрішньої трансформації.

Висновок: усі чат-боти сходяться на думці, що вступ України до ЄС буде тривалим і складним процесом, який навряд чи завершиться раніше початку 2030-х років. Головними умовами вони називають проведення глибоких реформ, зміцнення верховенства права, боротьбу з корупцією та адаптацію економіки до європейських стандартів. Водночас ключовим фактором успіху стане політична воля України та здатність послідовно виконувати взяті на себе зобов'язання, навіть якщо окремі рішення виявляться непопулярними.

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