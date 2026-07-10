Україна висунула жорстку вимогу ЄС щодо санкцій проти Кремля

Україна очікує від Європейського Союзу не символічного чи компромісного пакета санкцій, а такого, який завдасть Росії відчутних економічних втрат. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи дискусії навколо підготовки 21-го санкційного пакета ЄС.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

Глава української дипломатії відкинув формулювання про нібито "полегшений" пакет обмежень, наголосивши, що Київ визнає лише дієві санкції, здатні серйозно послабити можливості Кремля фінансувати війну.

За словами Андрія Сибіги, економічний тиск має бути настільки сильним, щоб Росія відчула його так само болісно, як відчуває наслідки українських далекобійних ударів по військовій та стратегічній інфраструктурі. Міністр підкреслив, що санкційна політика повинна не лише демонструвати політичну позицію Європи, а й реально скорочувати фінансові ресурси країни-агресора.

Позиція України прозвучала на тлі активних переговорів у Брюсселі щодо нового санкційного пакета. За інформацією європейських джерел, Європейська комісія прагне завершити його погодження до 15 липня. Це пов'язано із необхідністю вчасно переглянути механізм так званої "цінової стелі" на російську нафту.

У Києві наголошують, що будь-яке послаблення санкцій або надмірні компроміси лише дадуть Москві додатковий фінансовий ресурс для продовження війни. Саме тому Україна закликає партнерів не знижувати рівень тиску, а навпаки – посилити обмеження проти російського енергетичного сектору, фінансової системи та компаній, які забезпечують військову машину Кремля.

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