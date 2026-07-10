Украина выдвинула жесткое требование ЕС по санкциям против Кремля

Украина ожидает от Европейского Союза не символического или компромиссного пакета санкций, а такого, который нанесет России ощутимые экономические потери. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, комментируя дискуссии вокруг подготовки 21 санкционного пакета ЕС.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

Глава украинской дипломатии отверг формулировку о якобы "облегченном" пакете ограничений, подчеркнув, что Киев признает только действенные санкции, способные серьезно ослабить возможности Кремля финансировать войну.

По словам Андрея Сибиги, экономическое давление должно быть настолько сильным, чтобы Россия ощутила его так же болезненно, как испытывает последствия украинских дальнобойных ударов по военной и стратегической инфраструктуре. Министр подчеркнул, что санкционная политика должна не только демонстрировать политическую позицию Европы, но реально сокращать финансовые ресурсы страны-агрессора.

Позиция Украины прозвучала на фоне активных переговоров в Брюсселе по поводу нового санкционного пакета. По информации европейских источников, Европейская комиссия стремится завершить его согласование до 15 июля. Это связано с необходимостью своевременно пересмотреть механизм так называемого "ценового потолка" на российскую нефть.

В Киеве отмечают, что любое ослабление санкций или чрезмерные компромиссы только дадут Москве дополнительный финансовый ресурс для продолжения войны. Именно поэтому Украина призывает партнеров не снижать уровень давления, а наоборот – усилить ограничения против российского энергетического сектора, финансовой системы и компаний, обеспечивающих военную машину Кремля.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина снова призвала Совет Безопасности ООН безотлагательно рассмотреть проект резолюции о немедленном и безусловном прекращении огня. С таким заявлением во время заседания Совбеза выступил заместитель постоянного представителя Украины при ООН Владимир Павличенко, подчеркнув, что бездействие международного органа необходимо как можно быстрее преодолеть.



