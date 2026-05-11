Україна відреагувала на пропозицію Путіна призначити Шредера переговорником від ЄС
Україна відреагувала на пропозицію Путіна призначити Шредера переговорником від ЄС

Україна не підтримує кандидатуру Герхарда Шредера як переговорника від ЄС щодо війни Росії проти України.

11 травня 2026, 11:00
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ не підтримує кандидатуру колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера як можливого переговорника від Європейського Союзу у питанні завершення війни Росії проти України.

Герхард Шредер обіймає Путіна. Фото: A. Druzhinin/TASS/dpa/picture-alliance

Андрій Сибіга перед початком засідання Ради ЄС окреслив позицію України щодо кандидатури Шредера.

"Ми таку кандидатуру однозначно не підтримуємо", — сказав Сибіга.

Очільник МЗС додав, що в Європі є "багато інших достойних лідерів", які могли б брати участь у мирному процесі.

Заява Сибіги пролунала після того, як російський диктатор Володимир Путін публічно назвав Шредера бажаним представником ЄС на потенційних переговорах із Москвою. За словами Путіна, Росія готова працювати з будь-яким європейським політиком, який “не наговорив гидоти” про Кремль, однак окремо він виділив саме колишнього німецького канцлера.

Ім’я Герхарда Шредера вже багато років викликає суперечки в європейській політиці через його тісні зв’язки з російськими енергетичними компаніями. Після завершення політичної кар’єри у середині нульових ексканцлер працював у структурах, пов’язаних із російським енергетичним сектором, зокрема співпрацював із "Газпромом". Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Шредер неодноразово зазнавав критики через небажання публічно дистанціюватися від Кремля.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас різко розкритикувала пропозицію Путіна призначити Герхарда Шредера переговорником від ЄС.

Також "Коментарі" писали, що в Німеччині раптово змінили позицію щодо переговорів із РФ.



Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/4121869-ukraina-odnoznacno-ne-pidtrimue-kandidaturu-sredera-ak-peregovornika-vid-es-sibiga.html
