Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не поддерживает кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера как возможного переговорщика от Европейского Союза по вопросу завершения войны России против Украины.

Герхард Шредер обнимает Путина. Фото: A. Druzhinin/TASS/dpa/picture-alliance

Андрей Сибига перед началом заседания Совета ЕС очертил позицию Украины по кандидатуре Шредера.

"Мы такую кандидатуру однозначно не поддерживаем", – сказал Сибига.

Глава МИД добавил, что в Европе есть "многие другие достойные лидеры", которые могли бы участвовать в мирном процессе.

Заявление Сибиги прозвучало после того, как российский диктатор Владимир Путин публично назвал Шредера желанным представителем ЕС на потенциальных переговорах с Москвой. По словам Путина, Россия готова работать с любым европейским политиком, который "не наговорил гадости" о Кремле, однако отдельно он выделил именно бывшего немецкого канцлера.

Имя Герхарда Шредера уже много лет вызывает споры в европейской политике из-за его тесных связей с российскими энергетическими компаниями. После завершения политической карьеры внутри нулевых эксканцлер работал в структурах, связанных с российским энергетическим сектором, в частности, сотрудничал с "Газпромом". После начала полномасштабного вторжения России в Украину Шредер неоднократно подвергался критике из-за нежелания публично дистанцироваться от Кремля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главная дипломат Евросоюза Кая Каллас резко раскритиковала предложение Путина назначить Герхарда Шредера переговорщиком от ЕС.

Также "Комментарии" писали, что в Германии внезапно изменили позицию по переговорам с РФ.