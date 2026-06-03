Украина ответила Польше из-за скандала с подразделением "Героев УПА"

Обострение в отношениях между Украиной и Польшей из-за решения о присвоении одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ почетного наименования "имени Героев УПА" не приносит пользы ни одной из сторон. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя реакцию Варшавы.

Украина отреагировала на претензии Польши из-за подразделения имени "Героев УПА"

Андрей Сибига в Facebook заявил, что украинская сторона в течение последних лет пыталась выстроить конструктивный диалог с Польшей, в частности, в вопросах сложной исторической памяти. По его словам, были возобновлены поисковые работы и эксгумации, проведены перезахоронения жертв и запущены научные дискуссии между историками.

Министр подчеркнул, что именно такой подход основан на фактах, архивах и профессиональных исследованиях позволил снизить уровень политического напряжения. Сибига предостерег, что возвращение к эмоциональной риторике и взаимным обвинениям может навредить как Украине, так и Польше, особенно в условиях российской угрозы для Европы.

"И это абсолютно правильный подход взаимного уважения, признания и честности. Нельзя подвешивать его и раскручивать маховик ненависти. Тем более в условиях, когда над всеми нами – украинцами, поляками, другими европейцами – снова нависает угроза со стороны нашего исконного врага, России", — пишет Сибига.

Отдельно глава МИД подчеркнул, что решение о наименовании подразделения принимали украинские военные, и оно не преследовало цели никаких антипольских сигналов. По его словам, речь шла о чествовании исторических фигур, боровшихся против имперского и тоталитарного режимов.

"Название подразделения было выбором наших военных. Наши защитники заслуживают безусловного уважения. Сегодня именно они ценой своего здоровья и часто жизнь держат линию фронта и защиты всей Европы от российской угрозы. И платят за это высокую цену. Я точно знаю, что наши военные даже близко не имели ничего антипольского на уме. Для них речь шла о тех, кто так же много лет назад боролся против имперской Москвы, большевистско-коммунистической оккупации и репрессий", — отметил министр.

В итоге Сибига поблагодарил Польшу за поддержку Украины во время войны и призвал к взаимопониманию и открытости.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что экс-президент Польши Анджей Дуда впервые вмешался в скандал с орденом и героями УПА и заявил, что "поведение Зеленского изменилось".

Также "Комментарии" писали, что в Польше требуют блокировать вступление Украины в ЕС.