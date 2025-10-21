Україна терміново звернулася до міжнародних партнерів: українці найбільше потребують двох речей

Сьогодні вночі країна-агресор здійснила жорстку атаку на енергетичні об'єкти України у двох областях. У МЗС України закликали партнерів щодо термінової додаткової допомоги. Найбільше Україна потребує енергетичного обладнання до джерел енергії та засобів протиповітряної оборони. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві міністра закордонних справ України Андрія Сибігу у соцмережі Х.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

Топ-дипломат України зазначив, поки російський диктатор Володимир Путін вдає, що готовий до дипломатії та мирних переговорів, цієї ночі російські окупаційні війська здійснили жорстоку ракетну атаку та атаку безпілотниками на Чернігівську та Сумську області.

За словами глави МЗС, енергетична інфраструктура знову зазнала потужних ударів. Багато громад залишилися без електроенергії через холодні осінні температури, деякі залишилися без води.

"Поки наші групи енергетичного реагування працюють над відновленням електропостачання, я знову закликаю всіх наших партнерів у Європі та за її межами терміново мобілізувати додаткову допомогу для стійкості України: від енергетичного обладнання до джерел енергії та засобів протиповітряної оборони", — заявив міністр.

Варто зазначити, що у Міністерстві енергетики України повідомили, що аварійні бригади енергетиків у Чернігівській області не можуть розпочати роботи через безперервні атаки російських дронів.

У Міненерго зазначили, що росіяни навмисно запускають безпілотники, які безперервно кружляють над пошкодженими об'єктами, унеможливлюючи безпечне проведення робіт і свідомо затягуючи гуманітарну кризу. Через атаку РФ Чернігів та вся північна частина області залишилися без світла. Десятки тисяч сімей опинилися в умовах відключення електропостачання.

"Ремонтні бригади перебувають у повній готовності, щоб якнайшвидше повернути світло до будинків українців. Проте ворог цілеспрямовано цьому перешкоджає", — йдеться у повідомленні.