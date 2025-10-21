logo_ukra

BTC/USD

108599

ETH/USD

3887.77

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.66

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика зовнішня політика Україна терміново звернулася до міжнародних партнерів: українці найбільше потребують двох речей
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна терміново звернулася до міжнародних партнерів: українці найбільше потребують двох речей

Андрій Сибіга закликав Європу терміново допомогти Україні після жорсткої атаки РФ

21 жовтня 2025, 13:44
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сьогодні вночі країна-агресор здійснила жорстку атаку на енергетичні об'єкти України у двох областях. У МЗС України закликали партнерів щодо термінової додаткової допомоги. Найбільше Україна потребує енергетичного обладнання до джерел енергії та засобів протиповітряної оборони. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві міністра закордонних справ України Андрія Сибігу у соцмережі Х.

Україна терміново звернулася до міжнародних партнерів: українці найбільше потребують двох речей

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

Топ-дипломат України зазначив, поки російський диктатор Володимир Путін вдає, що готовий до дипломатії та мирних переговорів, цієї ночі російські окупаційні війська здійснили жорстоку ракетну атаку та атаку безпілотниками на Чернігівську та Сумську області.

За словами глави МЗС, енергетична інфраструктура знову зазнала потужних ударів. Багато громад залишилися без електроенергії через холодні осінні температури, деякі залишилися без води.

"Поки наші групи енергетичного реагування працюють над відновленням електропостачання, я знову закликаю всіх наших партнерів у Європі та за її межами терміново мобілізувати додаткову допомогу для стійкості України: від енергетичного обладнання до джерел енергії та засобів протиповітряної оборони", — заявив міністр.

Варто зазначити, що у Міністерстві енергетики України повідомили, що аварійні бригади енергетиків у Чернігівській області не можуть розпочати роботи через безперервні атаки російських дронів.

У Міненерго зазначили, що росіяни навмисно запускають безпілотники, які безперервно кружляють над пошкодженими об'єктами, унеможливлюючи безпечне проведення робіт і свідомо затягуючи гуманітарну кризу. Через атаку РФ Чернігів та вся північна частина області залишилися без світла. Десятки тисяч сімей опинилися в умовах відключення електропостачання.

"Ремонтні бригади перебувають у повній готовності, щоб якнайшвидше повернути світло до будинків українців. Проте ворог цілеспрямовано цьому перешкоджає", — йдеться у повідомленні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1980566301752844747?s=48&t=JHHzChDbvSf3JHpnTV6Hcg
Теги:

Новини

Всі новини