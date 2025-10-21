Украина срочно обратилась к международным партнерам: украинцы больше всего нуждаются в двух вещах

Сегодня ночью страна-агрессор осуществила жесткую атаку на энергетические объекты Украины в двух областях. В МИД Украины призвали партнеров о срочной дополнительной помощи. Больше всего Украина нуждается в энергетическом оборудовании до источников энергии и средствах противовоздушной обороны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в соцсети Х.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат Украины отметил, пока российский диктатор Владимир Путин делает вид, что готов к дипломатии и мирным переговорам, этой ночью российские оккупационные войска осуществили жестокую ракетную атаку и атаку беспилотниками на Черниговскую и Сумскую области.

По словам главы МИД, энергетическая инфраструктура снова подверглась мощным ударам. Многие общины остались без электроэнергии из-за холодных осенних температур, некоторые остались без воды.

"Пока наши группы энергетического реагирования работают над восстановлением электроснабжения, я снова призываю всех наших партнеров в Европе и за ее пределами срочно мобилизовать дополнительную помощь для устойчивости Украины: от энергетического оборудования до источников энергии и средств противовоздушной обороны", — заявил министр.

Стоит отметить, что в Министерстве энергетики Украины сообщили, что аварийные бригады энергетиков в Черниговской области не могут начать работы из-за непрерывных атак российских дронов.

В Минэнерго отметили, что россияне намеренно запускают беспилотники, которые непрерывно кружат над поврежденными объектами, делая невозможным безопасное проведение работ и сознательно затягивая гуманитарный кризис. Из-за атаки РФ Чернигов и вся северная часть области остались без света. Десятки тысяч семей оказались в условиях отключения электроснабжения.

"Ремонтные бригады находятся в полной готовности, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Однако враг целенаправленно этому препятствует", — говорится в сообщении.