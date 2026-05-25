Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Україна терміново скликає Раду безпеки ООН: Київ виставляє жорстку вимогу світу
Україна терміново скликає Раду безпеки ООН: Київ виставляє жорстку вимогу світу

Андрій Сибіга заявив, що Кремль перейшов до відкритого терору проти мирних міст і намагається залякати не лише Україну, а й увесь світ

25 травня 2026, 07:33
Автор:
Кравцев Сергей

Після масованого ракетного удару Росії по Києву Україна запускає екстрені міжнародні механізми тиску на Москву. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга оголосив про термінове звернення до ООН та ОБСЄ, вимагаючи жорсткої реакції світової спільноти на атаку українською столицею.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

За словами глави МЗС, він доручив усім українським представництвам при міжнародних організаціях максимально використати дипломатичні інструменти для відповіді на дії Кремля. Йдеться не лише про Організацію Об'єднаних Націй, але також про ОБСЄ, Раду Європи та ЮНЕСКО.

Сибіга повідомив, що Україна вимагає негайного скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН, а також спільного засідання Форуму ОБСЄ зі співробітництва у сфері безпеки та Постійної ради ОБСЄ.

У Києві вважають, що нинішні атаки є частиною стратегії залякування. Російські удари були спрямовані не лише по інфраструктурі, а й по житлових будинках, школах, музеях та інших цивільних об'єктах. На думку української сторони, Кремль намагається компенсувати відсутність успіхів на фронті терором проти мирного населення.

Особливе занепокоєння викликає застосування Росією ракет середньої дальності великими українськими містами. У МЗС України вважають, що такими діями Москва намагається залякати не лише українців, а й міжнародну спільноту, демонструючи готовність до подальшої ескалації.

Сибіга наголосив, що те, що відбувається, вимагає негайних та скоординованих кроків з боку партнерів України. Київ закликає союзників посилити тиск на Росію та вжити колективних заходів, які зможуть зупинити подальші удари та змусити Москву піти на справедливий та стійкий світ.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2058563556988121316
