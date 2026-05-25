logo

BTC/USD

77282

ETH/USD

2111.8

USD/UAH

44.26

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Украина срочно созывает Совбез ООН: Киев выставляет жесткое требование миру
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина срочно созывает Совбез ООН: Киев выставляет жесткое требование миру

Андрей Сибига заявил, что Кремль перешел к открытому террору против мирных городов и пытается запугать не только Украину, но и весь мир

25 мая 2026, 07:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

После массированного ракетного удара России по Киеву Украина запускает экстренные международные механизмы давления на Москву. Министр иностранных дел Андрей Сибига объявил о срочном обращении в ООН и ОБСЕ, потребовав жесткой реакции мирового сообщества на атаку по украинской столице.

Украина срочно созывает Совбез ООН: Киев выставляет жесткое требование миру

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

По словам главы МИД, он поручил всем украинским представительствам при международных организациях максимально использовать дипломатические инструменты для ответа на действия Кремля. Речь идет не только об Организации Объединенных Наций, но также об ОБСЕ, Совете Европы и ЮНЕСКО.

Сибига сообщил, что Украина требует немедленного созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН, а также совместного заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности и Постоянного совета ОБСЕ.

В Киеве считают, что нынешние атаки являются частью стратегии устрашения. Российские удары были направлены не только по инфраструктуре, но и по жилым домам, школам, музеям и другим гражданским объектам. По мнению украинской стороны, Кремль пытается компенсировать отсутствие успехов на фронте террором против мирного населения.

Особое беспокойство вызывает применение Россией ракет средней дальности по крупным украинским городам. В МИД Украины считают, что такими действиями Москва пытается запугать не только украинцев, но и международное сообщество, демонстрируя готовность к дальнейшей эскалации.

Сибига подчеркнул, что происходящее требует немедленных и скоординированных шагов со стороны партнеров Украины. Киев призывает союзников усилить давление на Россию и предпринять коллективные меры, которые смогут остановить дальнейшие удары и заставить Москву пойти на справедливый и устойчивый мир.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский рассказал, каким смертельным оружием собирается ударить РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/andrii_sybiha/status/2058563556988121316
Теги:

Новости

Все новости