Украина срочно созывает Совбез ООН: Киев выставляет жесткое требование миру

После массированного ракетного удара России по Киеву Украина запускает экстренные международные механизмы давления на Москву. Министр иностранных дел Андрей Сибига объявил о срочном обращении в ООН и ОБСЕ, потребовав жесткой реакции мирового сообщества на атаку по украинской столице.

Андрей Сибига.

По словам главы МИД, он поручил всем украинским представительствам при международных организациях максимально использовать дипломатические инструменты для ответа на действия Кремля. Речь идет не только об Организации Объединенных Наций, но также об ОБСЕ, Совете Европы и ЮНЕСКО.

Сибига сообщил, что Украина требует немедленного созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН, а также совместного заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности и Постоянного совета ОБСЕ.

В Киеве считают, что нынешние атаки являются частью стратегии устрашения. Российские удары были направлены не только по инфраструктуре, но и по жилым домам, школам, музеям и другим гражданским объектам. По мнению украинской стороны, Кремль пытается компенсировать отсутствие успехов на фронте террором против мирного населения.

Особое беспокойство вызывает применение Россией ракет средней дальности по крупным украинским городам. В МИД Украины считают, что такими действиями Москва пытается запугать не только украинцев, но и международное сообщество, демонстрируя готовность к дальнейшей эскалации.

Сибига подчеркнул, что происходящее требует немедленных и скоординированных шагов со стороны партнеров Украины. Киев призывает союзников усилить давление на Россию и предпринять коллективные меры, которые смогут остановить дальнейшие удары и заставить Москву пойти на справедливый и устойчивый мир.

