Україна терміново скликає енергетичний «Рамштайн»: заява глави МЗС

Київ розраховує на конкретні внески та зобов’язання щодо постачання обладнання

15 січня 2026, 23:38
Автор:
Маламура Сергій

Україна ініціює термінове засідання так званого енергетичного "Рамштайну" через різке погіршення ситуації в енергосистемі, спричинене масованими російськими ударами та різким похолоданням. 

Україна терміново скликає енергетичний «Рамштайн»: заява глави МЗС

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

На зустрічі Київ очікує від партнерів не лише політичної підтримки, а й конкретних фінансових внесків та зобов’язань щодо постачання обладнання. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, Україна перебуває у постійному контакті з Європейським енергетичним співтовариством щодо наповнення Фонду підтримки енергетики та закупівлі необхідного обладнання за рахунок його ресурсів.

"Задіюємо всі міжнародні механізми. Механізм цивільного захисту ЄС. Енергетична хартія. Інші міжнародні організації", — зазначив Сибіга.

Дипломатичним установам України за кордоном доручено максимально активізувати роботу з донорами, щоб залучити допомогу для регіонів і громад, які найбільше постраждали від ударів по енергетичній інфраструктурі. Йдеться передусім про допомогу із енергетичним обладнанням.

"Цього тижня вже маємо великий пакет на 200 мільйонів доларів від Норвегії — для закупівлі газу та обладнання. Дякуємо норвежцям. Вже найближчим часом очікуємо нові двосторонні пакети енергетичної підтримки від інших партнерів", — зазначив міністр.

Як повідомляв портал "Коментарі", уряд ухвалив низку важливих рішень для поліпшення ситуації в енергетиці. Зокрема, Мінрозвитку, Міненерго, МВС, ДСНС та військові адміністрації протягом доби проаналізують потребу в генераторах та іншому резервному обладнанні в розрізі всіх регіонів.

Стосовно заживлення житлових будинків у Києві та області, то впродовж доби буде проаналізовано стан тепло-, електро-, газо- та водопостачання житлових будинків столиці. Окрему увагу приділять будинкам з електроопаленням, де відсутнє електропостачання. Будинки з електроопаленням можуть віднести до обʼєктів критичної інфраструктури, щоб забезпечити постійний їх обігрів.



Джерело: https://www.facebook.com/andrij.sybiha/posts/pfbid0Gyh9wEcVkjvbrren83Dvow4yVK6xGhC61T6vMXkYbBcCaV5jdd2yFYErrA4NTmcJl
