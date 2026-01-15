Украина срочно созывает энергетический "Рамштайн": заявление главы МИД

Украина инициирует срочное заседание так называемого энергетического "Рамштайна" из-за резкого ухудшения ситуации в энергосистеме, вызванного массированными российскими ударами и резким похолоданием.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

На встрече Киев ожидает от партнеров не только политической поддержки, но и конкретных финансовых взносов и обязательств по поставке оборудования. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

По его словам, Украина находится в постоянном контакте с Европейским энергетическим сообществом по поводу наполнения Фонда поддержки энергетики и закупки необходимого оборудования за счет его ресурсов.

"Задействуем все международные механизмы. Механизм гражданской защиты ЕС. Энергетическая хартия. Другие международные организации", – отметил Сибига.

Дипломатическим учреждениям Украины за рубежом поручено максимально активизировать работу с донорами, чтобы привлечь помощь для регионов и громад, наиболее пострадавших от ударов по энергетической инфраструктуре. Речь идет, прежде всего, о помощи с энергетическим оборудованием.

"На этой неделе уже есть большой пакет в 200 миллионов долларов от Норвегии — для закупки газа и оборудования. Спасибо норвежцам. Уже в ближайшее время ожидаем новые двусторонние пакеты энергетической поддержки от других партнеров", – отметил министр.

Как сообщал портал "Комментарии", правительство приняло ряд важных решений по улучшению ситуации в энергетике. В частности, Минразвития, Минэнерго, МВД, ГСЧС и военные администрации в течение суток проанализируют потребность в генераторах и другом резервном оборудовании в разрезе всех регионов.

Что касается заживления жилых домов в Киеве и области, то в течение суток будет проанализировано состояние тепло-, электро-, газо- и водоснабжения жилых домов столицы. Отдельное внимание будет уделено домам с электроотоплением, где отсутствует электроснабжение. Дома с электроотоплением могут отнести к объектам критической инфраструктуры, чтобы обеспечить постоянный их обогрев.