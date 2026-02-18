Україна та РФ домовилися про наступну зустріч: у МЗС зробили заяву

Київ та Москва справді вже домовились про наступний раунд переговорів щодо миру. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву на прес-брифінгу для журналістів зробив речник МЗС Георгій Тихий.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

"Є принципова домовленість про наступну зустріч (щодо миру з РФ – ред.). Але деталі та дати розкривати зі зрозумілих причин — не будемо", — сказав спікер.

Тихий зауважив, що, більше деталей з'явиться після повернення переговорної групи, яка надасть більш детальний звіт президенту України Володимиру Зеленському щодо переговорів, які там відбувалися.

Читайте також на порталі "Коментарі" — під час переговорів України, США та Росії у Женеві вдалося уточнити частину проблемних моментів. Наступний етап – досягти необхідного рівня узгодженості, щоб винести напрацьовані рішення на розгляд президентів. Про це під час спілкування з представниками мас-медіа розповів секретар РНБО України та голова української делегації Рустем Умєров.

Очільник української делегації розповів, що у межах делегації працювали політичний та воєнний блоки. Обговорювали безпекові параметри та механізми реалізації можливих рішень. Частину питань вдалося уточнити, по частині – триває додаткове узгодження.

Також видання "Коментарі" повідомляло — російський диктатор Володимир Путін впевнений, що з огляду на ситуацію на фронті для нього все складається досить непогано. Відповідно, він готовий воювати за повний контроль над Донецькою областю ще два роки. Як інформує портал "Коментарі", про це пише "The New York Times" з посиланням на західну розвідку.

Як пише видання з посиланням на військових та західну розвідку, Путін вірить у свою перевагу на фронті. Господар Кремля переконаний: навіть якщо для завершення контролю над Донбасом знадобиться від 18 місяців до двох років, цей час працюватиме на Росію.



