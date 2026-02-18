logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

51.17

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика зовнішня політика Україна та РФ домовилися про наступну зустріч: у МЗС зробили заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна та РФ домовилися про наступну зустріч: у МЗС зробили заяву

Більше деталей щодо наступної зустрічі з'явиться після повернення переговорної групи до України

18 лютого 2026, 15:18
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Київ та Москва справді вже домовились про наступний раунд переговорів щодо миру. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву на прес-брифінгу для журналістів зробив речник МЗС Георгій Тихий.

Україна та РФ домовилися про наступну зустріч: у МЗС зробили заяву

Переговори. Фото: з відкритих джерел

"Є принципова домовленість про наступну зустріч (щодо миру з РФ – ред.). Але деталі та дати розкривати зі зрозумілих причин — не будемо", — сказав спікер.

Тихий зауважив, що, більше деталей з'явиться після повернення переговорної групи, яка надасть більш детальний звіт президенту України Володимиру Зеленському щодо переговорів, які там відбувалися.

Читайте також на порталі "Коментарі" — під час переговорів України, США та Росії у Женеві вдалося уточнити частину проблемних моментів. Наступний етап – досягти необхідного рівня узгодженості, щоб винести напрацьовані рішення на розгляд президентів. Про це під час спілкування з представниками мас-медіа розповів секретар РНБО України та голова української делегації Рустем Умєров.

Очільник української делегації розповів, що у межах делегації працювали політичний та воєнний блоки. Обговорювали безпекові параметри та механізми реалізації можливих рішень. Частину питань вдалося уточнити, по частині – триває додаткове узгодження.

Також видання "Коментарі" повідомляло — російський диктатор Володимир Путін впевнений, що з огляду на ситуацію на фронті для нього все складається досить непогано. Відповідно, він готовий воювати за повний контроль над Донецькою областю ще два роки. Як інформує портал "Коментарі", про це пише "The New York Times" з посиланням на західну розвідку.

Як пише видання з посиланням на військових та західну розвідку, Путін вірить у свою перевагу на фронті. Господар Кремля переконаний: навіть якщо для завершення контролю над Донбасом знадобиться від 18 місяців до двох років, цей час працюватиме на Росію.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини