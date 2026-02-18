Киев и Москва действительно уже договорились о следующем раунде переговоров по миру. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление на пресс-брифинге для журналистов сделал спикер МИД Георгий Тихий.

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Есть принципиальная договоренность о следующей встрече (по миру с РФ – ред.). Но детали и даты раскрывать по понятным причинам – не будем", — сказал спикер.

Тихий отметил, что больше деталей появится после возвращения переговорной группы, которая предоставит более детальный отчет президенту Украины Владимиру Зеленскому о переговорах, которые там происходили.

Читайте на портале "Комментарии" — во время переговоров Украины, США и России в Женеве удалось уточнить часть проблемных моментов. Следующий этап – достичь необходимого уровня согласованности, чтобы вынести наработанные решения на рассмотрение президентов. Об этом во время общения с представителями масс-медиа рассказал секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров.

Глава украинской делегации рассказал, что в рамках делегации работали политический и военный блоки. Обсуждали параметры безопасности и механизмы реализации возможных решений. Часть вопросов удалось уточнить, по части – продолжается дополнительное согласование.

Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин уверен, что, учитывая ситуацию на фронте, для него все складывается достаточно неплохо. Соответственно он готов воевать за полный контроль над Донецкой областью еще два года. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times" со ссылкой на западную разведку.

Как пишет издание со ссылкой на военных и западную разведку, Путин верит в свое превосходство на фронте. Хозяин Кремля убежден: даже если для завершения контроля над Донбассом понадобится от 18 месяцев до двух лет, это время будет работать в Россию.



