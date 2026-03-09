Україна та Нідерланди запускають новий оборонний союз: зброї стане більше

Україна та Нідерланди домовилися розширити співпрацю у сфері оборонної промисловості та збільшити обсяги спільного виробництва зброї. Відповідні домовленості були досягнуті під час переговорів у Києві, повідомляє Офіс президента.

Україна і Нідерланди домовилися розширити спільне виробництво зброї

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.

Зустріч відбулася 8 березня у столиці України.

За словами глави держави, співпраця між країнами у військово-промисловій сфері вже розпочалася, і тепер її планують суттєво розширити.

“Важливо, що разом з Нідерландами ми виробляємо вже зброю. Ми почали це. І обовʼязково ми будемо цю спільну роботу продовжувати, ми будемо збільшувати це”, – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що сторони вже обговорили конкретні кроки для розвитку цього партнерства.

Зокрема йдеться про інвестиції у виробництво, отримання ліцензій та збільшення обсягів випуску озброєння.

Відповідні наміри також зафіксовані у спільній декларації України та Королівства Нідерланди.

У документі наголошується, що сучасні технології відіграють вирішальну роль у сучасній війні, тому країни планують активно розвивати співпрацю між своїми оборонними індустріями.

Особливу увагу сторони приділяють спільним виробничим проєктам у межах міжнародної ініціативи “Build with Ukraine”.

Ця програма передбачає створення нових виробництв, передачу технологій та спільну розробку сучасного озброєння.

У декларації також зазначено, що обидві держави підтвердили готовність працювати над успішною реалізацією проєктів спільного виробництва.

Експерти наголошують, що така співпраця може мати стратегічне значення для України.

По-перше, це дозволяє збільшити виробництво озброєння безпосередньо на території країни.

По-друге, партнерство з європейськими державами дає доступ до сучасних технологій та інвестицій.

Водночас для Нідерландів така співпраця означає посилення ролі у підтримці обороноздатності України та зміцнення безпеки в Європі.

За словами Зеленського, робота над новими спільними проєктами вже триває, і найближчим часом сторони планують перейти до практичної реалізації домовленостей.

