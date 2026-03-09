Украина и Нидерланды запускают новый оборонный союз: оружия станет больше

Украина и Нидерланды договорились расширить сотрудничество в сфере оборонной промышленности и увеличить объемы совместного производства оружия . Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров в Киеве, сообщает Офис президента.

Украина и Нидерланды договорились расширить совместное производство оружия

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Эттеном.

Встреча прошла 8 марта в столице Украины.

По словам главы государства, сотрудничество между странами в военно-промышленной сфере уже началось, и теперь его планируют существенно расширить .

"Важно, что вместе с Нидерландами мы уже производим оружие. Мы начали это. И обязательно мы будем эту совместную работу продолжать, мы будем увеличивать это", — заявил Зеленский.

Президент отметил, что стороны уже обсудили конкретные шаги по развитию этого партнерства.

В частности, речь идет об инвестициях в производство, получение лицензий и увеличении объемов выпуска вооружения .

Соответствующие намерения также зафиксированы в декларации Украины и Королевства Нидерланды.

В документе отмечается, что современные технологии играют решающую роль в современной войне, поэтому страны планируют активно развивать сотрудничество между оборонными индустриями.

Особое внимание стороны уделяют совместным производственным проектам в рамках международной инициативы "Build with Ukraine" .

Программа предусматривает создание новых производств, передачу технологий и совместную разработку современного вооружения.

В декларации также отмечено, что оба государства подтвердили готовность работать над успешной реализацией проектов совместного производства .

Эксперты отмечают, что такое сотрудничество может иметь стратегическое значение для Украины.

Во-первых, это позволяет увеличить производство вооружения непосредственно на территории страны .

Во-вторых, партнерство с европейскими государствами дает доступ к современным технологиям и инвестициям.

В то же время, для Нидерландов такое сотрудничество означает усиление роли в поддержке обороноспособности Украины и укрепление безопасности в Европе.

По словам Зеленского, работа над новыми совместными проектами уже идет, и в ближайшее время стороны планируют перейти к практической реализации договоренностей.

