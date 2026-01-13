logo_ukra

Головна Новини Політика зовнішня політика Україна скликає екстрене засідання ОБСЄ: що стало причиною
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна скликає екстрене засідання ОБСЄ: що стало причиною

У МЗС України вважають, що засідання має стати черговим елементом міжнародного тиску на РФ

13 січня 2026, 17:38
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Через нові масовані російські удари по Україні Київ скликає екстрене засідання Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). 

Україна скликає екстрене засідання ОБСЄ: що стало причиною

Невдовзі відбудеться засідання ОБСЄ. Фото: з відкритих джерел

Ініціюють його також через ігнорування Москвою мирних ініціатив, що просуваються президентом США Дональдом Трампом. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. 

Надзвичайні дебати ОБСЄ заплановані на 15 січня. Засідання має стати черговим елементом міжнародного тиску на РФ.

"Час проведення надзвичайних дебатів приурочений до першого засідання Постійної ради ОБСЄ у 2026 році та презентації пріоритетів головування моїм другом, Ігнаціо Кассіса, що чітко показує, що тривалий мир для України є головним пріоритетом цієї організації", — зазначив Сибіга.

Український міністр закликав усі держави-учасниці ОБСЄ консолідувати зусилля для протидії загрозам, які несе найбільша та найтриваліша війна в Європі з часів Другої світової. 

У тому числі йдеться про загрози для принципів суверенітету, територіальної цілісності, свободи та захисту людського життя.

Як повідомляв портал "Коментарі", американський президент Дональд Трамп поки не дав згоди на підтримку європейських військ у разі їхнього введення в Україну після завершення бойових дій. Партнери по G7 хочуть долучитися до запланованої зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, щоб заручитися підтримкою президента США у питанні гарантій безпеки для Києва після припинення вогню.

Видання "Коментарі" також писало, що Велика Британія не відправлятиме свої війська в Україну без гарантій безпеки. Про це заявив начальник британського Штабу оборони Річард Найтон, виступаючи на засіданні комітету з питань оборони Палати громад. 



