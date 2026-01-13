Украина созывает экстренное заседание ОБСЕ: что стало причиной

Из-за новых массированных российских ударов по Украине Киев созывает экстренное заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Вскоре состоится заседание ОБСЕ. Фото: из открытых источников

Инициируют его также из-за игнорирования Москвой мирных инициатив, продвигаемых президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Чрезвычайные дебаты ОБСЕ запланированы на 15 января. Заседание должно стать очередным элементом международного давления на РФ.

"Время проведения чрезвычайных дебатов приурочено к первому заседанию Постоянного совета ОБСЕ в 2026 году и презентации приоритетов председательства моим другом Игнацио Кассиса, что четко показывает, что длительный мир для Украины является главным приоритетом этой организации", — отметил Сибига.

Украинский министр призвал все государства-участников ОБСЕ консолидировать усилия по противодействию угрозам, которые несет самая большая и продолжительная война в Европе со времен Второй мировой.

В том числе речь идет об угрозах принципам суверенитета, территориальной целостности, свободе и защите человеческой жизни.

