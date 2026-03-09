logo_ukra

Україна шукає мільярди за океаном: на які країни робить ставку Київ

Київ пропонує регіону цифрові технології, аграрний досвід та оборонні розробки: МЗС розраховує на різке зростання торгівлі

9 березня 2026, 12:24
Україна має намір значно поглибити економічну співпрацю з країнами Латинської Америки та Карибського басейну. У Києві розглядають цей напрямок не як дипломатичну декларацію, а як прагматичну стратегію, здатну принести українській економіці мільярди доларів. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в авторській колонці РБК-Україна.

Україна шукає мільярди за океаном: на які країни робить ставку Київ

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

За словами глави МЗС, навіть помірне розширення торгівлі та інвестиційної взаємодії з державами регіону може суттєво збільшити український товарообіг уже найближчими роками.

Міністр зазначив, що співпраця може розвиватися одразу у кількох ключових напрямках. Серед них – аграрний сектор та продовольча безпека, цифрова трансформація та державні електронні сервіси, інфраструктурні проекти, машинобудування та енергетика. Крім того, Київ готовий ділитися розробками у сфері оборонних технологій, які розглядаються насамперед як інструмент стримування та захисту.

Окрему увагу Україна має намір приділити співпраці у сфері цифровізації. Як підкреслив Сібіга, багато країн Латинської Америки активно інвестують у цифрову трансформацію державних послуг.

"Наш досвід цифровізації — це не теоретична модель, а практичний інструмент, який вже працює навіть в умовах війни", — зазначив міністр.

За його словами, створена в Україні екосистема державних сервісів є однією з найдинамічніших у світі.

При цьому співпраця з регіоном може стосуватися і безпеки. Країни Латинської Америки стикаються з транснаціональною злочинністю, кіберзагрозами та гібридними викликами.

Сибіга наголосив, що Україна за роки повномасштабної війни набула унікального досвіду протидії сучасним формам агресії — від кібератак до застосування безпілотних технологій та систем ситуаційної обізнаності.

У МЗС наголошують: Київ не має наміру нав'язувати свої моделі розвитку, але готовий ділитися практичними рішеннями, які довели свою ефективність.

"Головний принцип – взаємна вигода. Україна приходить не просити підтримки, а пропонувати компетенції та взаємовигідну співпрацю", — резюмував міністр.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Сібіга повідомив, чи є поранені та загиблі українці на Близькому Сході.




