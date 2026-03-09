Україна шукає мільярди за океаном: на які країни робить ставку Київ

Рубрики
Кравцев Сергей
Україна має намір значно поглибити економічну співпрацю з країнами Латинської Америки та Карибського басейну. У Києві розглядають цей напрямок не як дипломатичну декларацію, а як прагматичну стратегію, здатну принести українській економіці мільярди доларів. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в авторській колонці РБК-Україна.
Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел
За словами глави МЗС, навіть помірне розширення торгівлі та інвестиційної взаємодії з державами регіону може суттєво збільшити український товарообіг уже найближчими роками.
Міністр зазначив, що співпраця може розвиватися одразу у кількох ключових напрямках. Серед них – аграрний сектор та продовольча безпека, цифрова трансформація та державні електронні сервіси, інфраструктурні проекти, машинобудування та енергетика. Крім того, Київ готовий ділитися розробками у сфері оборонних технологій, які розглядаються насамперед як інструмент стримування та захисту.
Окрему увагу Україна має намір приділити співпраці у сфері цифровізації. Як підкреслив Сібіга, багато країн Латинської Америки активно інвестують у цифрову трансформацію державних послуг.
За його словами, створена в Україні екосистема державних сервісів є однією з найдинамічніших у світі.
При цьому співпраця з регіоном може стосуватися і безпеки. Країни Латинської Америки стикаються з транснаціональною злочинністю, кіберзагрозами та гібридними викликами.
Сибіга наголосив, що Україна за роки повномасштабної війни набула унікального досвіду протидії сучасним формам агресії — від кібератак до застосування безпілотних технологій та систем ситуаційної обізнаності.
У МЗС наголошують: Київ не має наміру нав'язувати свої моделі розвитку, але готовий ділитися практичними рішеннями, які довели свою ефективність.
